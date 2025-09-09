Marvel Rivals könnte bald Lootboxen bekommen

HQ

Es scheint, dass Marvel Rivals eine weitere Seite aus dem Buch von Overwatch nehmen könnte, da eine aktuelle Datenmine darauf hindeutet, dass Lootboxen bald auf dem Weg zu Neteases Helden-Shooter sein könnten.

Wie RivalsInfo auf Twitter/X berichtet, wurde die Spielerkomponente "Mysteries" mit dem Codenamen "Mysteries" durch eine Logik, die in Saison 4 eingeführt wurde, wieder eingeführt. Laienhaft ausgedrückt ist Mysteries der Codename für Marvel Rivals ' Version von Lootboxen.

Es gibt einen Code, der sich auf das Sammeln einer bestimmten Anzahl dieser Boxen bezieht, und einen Tracker für die geöffnete Anzahl. Wir sind uns nicht sicher, wie das umgesetzt wird oder ob es überhaupt so sein wird. Es ist möglich, dass dies Teil eines saisonalen Events ist, oder es könnte auch eine zusätzliche Möglichkeit für Netease sein, ein bisschen Geld mit seinem Free-to-Play-Shooter zu verdienen.

Als Overwatch zum ersten Mal veröffentlicht wurde, waren Lootboxen der Weg, um kosmetische Gegenstände zu erhalten, wobei die Spieler jedes Mal würfelten, wenn sie eine öffneten. Das Battle-Pass-System ersetzte Lootboxen, und als Marvel Rivals auf den Markt kam, verfolgte es den gleichen Ansatz. Aber wenn neue Skins über diese Mysteries verschenkt werden könnten, dann würden die Spieler wahrscheinlich die Chance ergreifen, wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen.