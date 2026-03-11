Marvel Rivals Entwickler erklärt, wie er verhindert hat, Spieler wie Concord und Highguard zu verlieren.

HQ

Während wir uns bei Live-Service-Flops wie Concord und Highguard fragen könnten, wie ein Studio weiterhin in der Hoffnung auf Hunderttausende Spieler spielen konnte, beweist ein neuer Hit wie Marvel Rivals oder ARC Raiders, dass in diesen Live-Service-Hügeln immer noch Gold steckt.

In einem kürzlichen Gespräch mit GamesRadar+ erklärte Yachen Bian, Leiterin für Veröffentlichung und Marketing bei NetEase, dass der Entwickler sich der Risiken von Live-Service-Titeln bei der Entwicklung von Marvel Rivals bewusst war. Es gab jedoch eine Strategie, um die Spielerbindung nach dem Start hoch zu halten. "Nachdem wir das Spiel veröffentlicht haben, denke ich, haben wir einfach weiter darüber nachgedacht, wie wir das Spiel verbessern können." sagte Bian. Executive Producer Danny Koo fügte hinzu, dass "Live-Service-Spiele schwierig sind" und der Erfolg "nicht garantiert" sei. Er verweist jedoch auf frühe Tests als eine Stärke, um Marvel Rivals eine langfristige Beziehung zur Community aufzubauen.

Marvel Rivals hat das Blatt vielleicht nicht komplett umgedreht. Am Ende des Tages ist es ein ziemlich normaler, schneller Hero-Shooter, aber auch wenn er nicht ganz die unglaublichen Höchstzeiten erreicht, die er beim Start erreichte, zieht er allein auf Steam allein fast 100.000 Spieler an (Daten über SteamDB). Das reicht für eine gesunde Community, aber auch hier hat Marvel Rivals eine riesige IP und hat sich nie vor bestimmten Kosmetika gescheut, die den Blick für einen Moment vom Gameplay ablenken lassen könnten.