Der neue Lady Loki -Skin von Marvel Rivals sorgt für Gesprächsstoff, und das nicht nur aus den Gründen, die man erwarten würde

HQ

Nach einigen Teasern Anfang der Woche hat NetEase den neuesten Premium-Skin vorgestellt, der zu Marvel Rivals kommt, und es ist Lady Loki. Die geschlechtsumgewandelte Version des Thor-Bösewichts kommt im neuen Jahr auf den Markt, komplett mit neuen Sprachaufnahmen und einem neuen Synchronsprecher sowie einer offensichtlichen visuellen Überarbeitung.

Natürlich freuen sich viele Fans über Lady Lokis Ankunft - und das nicht nur, weil sie einen weiteren Grund für Gooner gibt, das Spiel zu spielen. Es scheint, dass dieses Skin die Tür öffnet, damit irgendwann Varianten anderer Marvel-Helden und -Schurken ins Spiel aufgenommen werden. In den Antworten auf Marvel Rivals' Lady Loki-Teaser sehen wir Fans, die nach dickem Thor, Sam Wilson als Captain America-Ersatz und mehr fragen.

Es gibt etwas Gegenwind gegen den Lady Loki-Skin, da er nur für eine begrenzte Zeit im Marvel Rivals Store erhältlich sein wird. Das schafft den Wunsch, dass die Fans es sofort kaufen oder den Look für immer verpassen. Das ist etwas, das Marvel Rivals schon früher gemacht hat und etwas, das viele andere Live-Service-Spiele regelmäßig tun, aber es ist bei den Fans nie besonders beliebt.