Marvel Rivals bekommt dieses Jahr eine Reihe von Aktivitäten im Infinity-Saga-Stil

Es ist ein riesiges Jahr für alles rund um das Marvel Cinematic Universe, denn es stehen große Filme und Serien bevor, sowie weitere nicht-MCU-bezogene Videospiele wie Marvel's Wolverine und Marvel 1943: Rise of Hydra. Für den Unterhaltungsbereich steht eine weitere Staffel von Daredevil: Born Again an, Spider-Man kehrt im Sommer für Brand New Day in die Kinos zurück, X-Men '97 kehrt später in diesem Jahr für eine weitere Staffel zurück, und neben anderen erscheint Avengers: Doomsday im Dezember. Mit all dem geplant wird Marvel Rivals jeden Schritt der Reise feiern.

Der Helden-Shooter hat enthüllt, was er den Pfad zum Untergang nennt, ein großes Programm an MCU-Aktivitäten, das den Rest des Kalenderjahres erstrecken und die größten Momente des MCU bis zum bevorstehenden Weltuntergang feiern wird.

Es beginnt nächsten Monat mit Events und Spielmodi, die auf The Avengers aus dem Jahr 2012 basieren, und wird sich dann bis Avengers: Age of Ultron im Juni, Avengers: Infinity War im August, Avengers: Endgame im Oktober und schließlich Avengers: Doomsday speziell ab dem 18. Dezember erstrecken, wenn der Film Premiere hat.

Sehen Sie sich unten die Zeitleiste an. Von allen genannten Plänen, welcher begeistert Sie am meisten?