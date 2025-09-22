Marvel enthüllt "neue Phase" der X-Men-Comics

HQ

Jetzt, da die Age of Revelation -Ära der X-Men -Comics zu Ende gegangen ist, fragst du dich vielleicht, was als nächstes für die Mutanten kommt. Marvel hat eine neue Comic-Serie enthüllt, die diesem Kapitel folgen wird, bekannt als Shadows of Tomorrow, und auch enthüllt, wann sie beginnen wird und um welche Charaktere sie sich zunächst drehen wird.

Ab Januar 2026 wird dies als "neue Phase" für X-Men Storytelling beschrieben und beginnt mit The Uncanny X-Men #22, Wolverine #14 und X-Men #23 im Januar, gefolgt von Cyclops #1 und Wade Wilson: Deadpool #1 im Februar.

Weitere Details zu diesem nächsten Kapitel von X-Men müssen noch bekannt gegeben werden, aber Sie können den ersten Teaser unten sehen.

