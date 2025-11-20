Marvel Cosmic Invasion, um physische Editionen für Standard- und Deluxe-Editionen zu erhalten.

HQ

Sehr bald wird Earth's Mightiest Heroes in Aktion gerufen, um sich den Bughorden von Annihilus als Teil von Tribute Games ' Marvel Cosmic Invasion entgegenzustellen. Der Beat-'em-up-Titel erscheint am 1. Dezember auf PC und Konsolen, und mit diesem immer näher rückenden Wettbewerb hat Publisher Dotemu einige gute Nachrichten zu teilen.

Das Arcade-Spiel wird physische Ausgaben bekommen. Sowohl die Standard als auch die Deluxe Version des Spiels erhalten physische Optionen, die sogar das vollständige Spiel enthalten, das auf der Cartridge für Nintendo Switch 2 installiert ist.

Was die beiden Editionen bieten: Die Standard Edition ist einfach das Basisspiel und kostet 39,99 $ für die PS5-, Xbox- und Switch Version und dann 49,99 $ für die Switch 2 Edition (warum Switch 2 physische Editionen mehr kosten als andere Formate, ist unklar). Die Alternative Deluxe wird das Grundspiel enthalten, aber auch einige zusätzliche Extras, nämlich eine SteelBook Hülle, ein detailliertes Poster, 15 exklusive Kunstkarten und ein Aufkleberblatt. Diese Edition kostet 59,99 $ auf PS5, Xbox und Switch und 69,99$ auf Switch 2.

Auch hier haben Vorbestellungen für diese physischen Optionen begonnen, und sie sollen am 13. März 2026 erscheinen, fast vier Monate nach der digitalen Version des Spiels.