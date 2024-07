Marvel arbeitet nicht an einer Fortsetzung von Eternals

Eternals war kein Hit, als er vor drei Jahren in die Kinos kam. Weder die Kritiken noch die Kinokassen waren positiv und erst mit der Premiere von Ant-Man and the Wasp: Quantumania war Eternals nicht mehr der am schlechtesten bewertete MCU-Film auf Rotten Tomatoes. Da die Nachfrage nicht sehr hoch ist, scheint Marvel nicht in mehr Eternals investieren zu wollen und eine Fortsetzung ist laut Kevin Feige (danke, GeekyRant) nicht auf dem Weg.

"Es gibt keine unmittelbaren Pläne für Eternals 2. Es gibt, und ich denke, Sie haben vielleicht in einem Trailer, den wir kürzlich veröffentlicht haben, eine Anerkennung für einige dieser Ereignisse gesehen. Bestimmte riesige Dinge kamen aus dem Ozean."