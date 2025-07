Marvel Animations Eyes of Wakanda wird alle vier Episoden am 27. August veröffentlichen

Disney und Marvel Studios haben sich in letzter Zeit ziemlich stark auf den Filmemacher Ryan Coogler gestützt, da wir erst vor relativ kurzer Zeit Black Panther: Wakanda Forever gesehen haben, Ironheart heute auf Disney+ abgeschlossen wird, Black Panther 3 in der Entwicklung ist und wir bald als Teil einer Zeichentrickserie mehr von Wakanda erwarten können.

Ja, Coogler hat bei jedem dieser Projekte entweder Regie geführt oder war ausführender Produzent, und das Gleiche gilt für Eyes of Wakanda, das das Line-up von Marvel Animation erweitern und eine vierteilige Geschichte liefern wird, die das wakandische Erbe über mehrere Jahrhunderte hinweg erforscht. Anscheinend wird es sich um eine anthologische Geschichte handeln, die verschiedene Epochen und Charaktere der fiktiven afrikanischen Nation darstellt, und das alles in vier Episoden, die am 27. August auf Disney+ ausgestrahlt werden.

Da das der Fall ist, haben wir jetzt einen ersten Vorgeschmack auf die Serie, den wir bestaunen können. Es handelt sich nicht um einen vollständigen Trailer, sondern nur um einen 30-sekündigen Ausschnitt dessen, was auf uns zukommt, der einen Vorgeschmack auf den verwendeten Animationsstil gibt und so weiter.

Schaut es euch unten an, bevor Eyes of Wakanda Ende nächsten Monats eintrifft.