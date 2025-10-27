Mars Attacks! war "ursprünglich als Stop-Motion gedacht und wurde schließlich ein CG-Film"

Während unserer Zeit bei San Diego Comic Con Malaga hatten wir kürzlich den Luxus, mit allen möglichen Leuten aus dem gesamten Unterhaltungssektor zu plaudern. Ein solches Beispiel war Ian MacKinnon, bekannt als Mitbegründer von MacKinnon & Saunders, einem in Manchester ansässigen Animationsstudio, das dazu beigetragen hat, einige der kultigsten und wunderbarsten Filme und Shows der letzten Zeit zu schaffen.

Von Guillermo Del Toro's Pinocchio und Tim Burton's Corpse Bride bis hin zu Wes Anderson's Fantastic Mr. Fox und Bob the Builder trug MacKinnon & Saunders sogar dazu bei, dass das ikonische Mars Attacks! In Bezug auf diesen berühmten Film erwähnte MacKinnon sogar, dass das CG-basierte Endprodukt nicht immer der Plan war, da das Animationsstudio alle Arten von Stop-Motion-Puppen für den Film erstellte, bevor eine andere kreative Richtung eingeschlagen wurde.

"Wir haben an Mars Attacks! ursprünglich mit Tim Burton gearbeitet, ich weiß, das war vor 30 Jahren, und das war ursprünglich als Stop-Motion gedacht und es wurde schließlich ein CG-Film", erklärte MacKinnon. "Aber wir haben es als Stop-Motion konzipiert und die Puppen dafür erstellt."

MacKinnon fuhr fort: "Aber wissen Sie, vor 30 Jahren dachten die Leute, dass Stop-Motion verschwinden würde, und ich denke, dass die Leute im Laufe der Jahre jetzt zu schätzen wissen, dass 2D-Animation immer noch sehr wichtig ist, handgezeichnete Animation ist so wichtig und 3D-CGI und Stop-Motion können alle glücklich zusammenleben. Viele der Projekte, die wir jetzt machen, sind gemischt mit Live-Action und Animation. Also wählen wir einfach das richtige Medium für das richtige Projekt."

Im vollständigen Interview mit MacKinnon, das Sie unten sehen können, sprach er auch darüber, wie wichtig es ist, das handwerkliche Gefühl für Stop-Motion-Projekte beizubehalten und wie jedes Set auf den Regisseur zugeschnitten ist, der am Ruder steht.