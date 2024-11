Markieren Sie die Ankunft von Lego Horizon Adventures mit einem physischen Lego-Set

HQ

Anlässlich der Veröffentlichung von Lego Horizon Adventures, das letzte Woche auf PC, PS5 und Switch debütierte, hat das dänische Spielzeugunternehmen seine nächste Zusammenarbeit mit Guerrilla Games enthüllt. Dies geschieht in Form eines echten physischen Lego-Sets, in dem Aloy und Varl sich zusammentun und sich einem furchterregenden Shell-Walker -Roboter und einem Sawtooth stellen.

Uns wird gesagt: "In dem Set kämpft das Duo, bewaffnet mit seinem treuen Bogen und Speer, der in der Lage ist, Feuer-, Schock- oder Kälteangriffe zu erzeugen, in einer Dschungelumgebung gegen zwei voll verbundene Maschinen, Shell-Walker und Sawtooth. Der Shell-Walker hat bewegliche Beine und Arme, aufklappbare Klauen und eine abnehmbare Frachtkapsel und einen Energieschild, während der voll bewegliche Sägezahn aufklappbare Backen, einen schwenkbaren Oberkörper und einen beweglichen Hals, Kopf und Beine hat."

Das Set umfasst insgesamt 768 Teile und wird für 44,99 € / 44,99 $ / 39,99 £ verkauft. Es kann derzeit vorbestellt werden, aber es wird erst am 1. März erscheinen, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie nach einem Lego Horizon -Set suchen, das Sie bis dahin bauen möchten, einfach eines der verbleibenden Tallnecks ergattern müssen.

