Mark Wahlberg und Paul Walter Hauser kreieren in Prime Videos Balls Up ein "Volldeckkondom"

Prime Video ist bei der Präsentation von Comedy-Filmen sicherlich kein Schlechter, denn die Streaming-Plattform hat versucht, ihren Service mit einer Vielzahl von Originalen aus dem Genre zu bestücken. Im April bekommen wir einen weiteren Film in diesem Bereich, denn Balls Up wird erscheinen und einen unglaublich verrückten Film mit Mark Wahlberg und Paul Walter Hauser in den Hauptrollen liefern.

Der Film trägt diesen Titel, weil er sowohl schildert, wie zwei Marketingleiter versuchen, ein neues "Vollabdeckungskondom" namens Balls Up vorzustellen, als auch, weil er zeigt, wie sie in einen der bizarrsten 'Balls Ups' der Geschichte geraten.

Im Grunde sehen wir auf einer Reise nach Brasilien, bei der sie am WM-Finale teilnehmen, bei dem Brasilien zu den Finalisten gehört, wie Brad (Wahlberg) und Elijah (Hauser) einen entscheidenden Elfmeter verhindern, der Brasiliens Titelhoffnungen schwinden lässt. Dies führt dazu, dass das Paar von der Massen gejagt wird, die auf Rache aus ist, und bald in einen Drogenring verwickelt werden, wo Sacha Baron Cohen eine exzentrische Rolle einnimmt, um das Paar weiter zu quälen.

Die offizielle Zusammenfassung von Balls Up erklärt: "In dieser derben, übertriebenen Komödie legen Marketingmanager Brad (Mark Wahlberg) und Elijah (Paul Walter Hauser) alles los und schlagen ein mutiges, umfassendes Kondom-Sponsoring mit der Weltmeisterschaft vor. Nachdem ihre betrunkene Feier in Brasilien einen weltweiten Skandal ausgelöst hat, müssen sie wütende Fans, Kriminelle und machthungrige Offizielle entkommen, um ihre Karrieren zu retten und lebend nach Hause zu kommen."

Balls Up ist weniger als einen Monat von der Veröffentlichung entfernt, da es am 15. April auf Prime Video Premiere feiern wird. Den verrückten roten Band-Trailer zum Film sehen Sie unten.