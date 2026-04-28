Mario Tennis Aces ' Soundtrack ist jetzt bei Nintendo Music erhältlich

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Wir waren uns hier in der Redaktion ziemlich einig, dass Mario Tennis Fever seinem Vorgänger Mario Tennis Aces nicht ganz gerecht wurde, obwohl es trotzdem ein gutes Spiel war. Jetzt haben wir die Gelegenheit, Erinnerungen an Letzteres wieder aufleben zu lassen, denn Nintendo hat gerade seine Nintendo Music App (erfordert ein Switch Online-Abonnement) mit der Musik von Aces aktualisiert.

Es gibt insgesamt 23 Stücke mit einer Länge von einer Stunde und 15 Minuten, alle komponiert von Motoi Sakuraba. Zuvor hat er seine Kompositionen zu Spieleserien wie Star Ocean, Mario Golf und Golden Sun beigesteuert, sodass er ein erfahrener Komponist ist, der weiß, wie man fesselnde Videospielmusik schafft.

Der Mario Tennis Aces Soundtrack ist jetzt verfügbar, also schalten Sie ihn heute Abend einfach ein, wenn Sie abends mit dem Hund spazieren gehen oder ins Fitnessstudio gehen, um Ihr Pflichttraining zu machen.