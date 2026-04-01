Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 aus dem eShop entfernt

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In den 1980er und 1990er Jahren gab es eine Vielzahl exzellenter Leichtathletikspiele, die unglaublich populär wurden, wie Summer Games, Track & Field, Athlete Kings, Virtua Athlete und viele mehr. Es gab viele Debatten über den Grund dafür (viele glauben, dass das Streben nach mehr Realismus und weniger "Minispiel"-Gefühl zum Niedergang beigetragen hat), aber heute ist das Genre weitgehend ausgestorben.

Es gibt jedoch eine Ausnahme, die sich immer noch gut verkauft und viel Aufmerksamkeit bekommt: die Mario-& -Sonic-Reihe. Leider scheint selbst diese Serie einen Rückschlag erlitten zu haben, und das neueste Spiel wurde 2019 veröffentlicht, nämlich der Switch-Titel Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Wir haben es bewertet und mit einer hohen Bewertung bewertet, aber wenn du es kaufen willst, solltest du schnell handeln.

Nintendo Everything merkt an, dass das Spiel inzwischen vollständig aus dem eShop in mehreren großen Märkten verschwunden ist – darunter Australien, Japan und die USA – obwohl es zum Zeitpunkt des Schreibens noch in Europa erhältlich ist. Das bedeutet, dass ein ziemlich großes Risiko besteht, dass es nicht mehr lange zum Kauf verfügbar ist (obwohl man es natürlich noch herunterladen kann, wenn man es bereits besitzt). Das bedeutet, jeder, der das Spiel nicht besitzt, aber trotzdem Mario und Sonics etwas farbenfrohere Olympische Spiele in Zukunft genießen möchte, muss sich eine physische Kopie zulegen.

Wir bezweifeln stark, dass auch noch mehr Patronen hergestellt werden, daher müssen Sie, wenn Sie es wollen, die Gelegenheit nutzen. Ein kurzer Check bei den großen Händlern zeigt, dass es immer noch leicht erhältlich ist... zumindest vorerst.