Als ich vor einigen Wochen ein paar Abschnitte von Mario & Luigi: Brothership gespielt habe, um meine ersten Eindrücke in einer Vorschau zu teilen, könnten sie nicht vielversprechender sein. Ich war ehrlich gesagt überrascht von der zusätzlichen Tiefe der Kämpfe, der Frische der Situationen und der Agilität des Spielerlebnisses, während die wunderschönen Cartoons meine Aufmerksamkeit auf sich zogen und zusammen mit dem Schreibstil den für die Serie typischen Sinn für Humor zu bewahren schienen. Mit all dem an Ort und Stelle habe ich mich nur gefragt, wie es auf lange Sicht aussehen würde - wenn es gelingt, zu fesseln und gründlich zu überraschen, würden wir über den dritten Mario-RPG-Hit in nur einem Jahr sprechen, was eine ziemliche Leistung wäre.

Es ist jedoch genau dort, wo Mario & Luigi: Brothership versagt. Ironischerweise spricht das ansonsten witzige, unbeschwerte RPG davon, eine kaputte Welt zu verbinden, schafft es aber einfach nicht, seine eigenen Teile zusammenzuhalten. Und noch ironischer ist, dass sich einige dieser Teile im Vergleich zu den beiden anderen Mario-RPGs, die im letzten Jahr für die Nintendo Switch veröffentlicht wurden, archaisch anfühlen, nämlich die Remakes des 20+ Jahre alten SNES Super Mario RPG und Gamecube Paper Mario: The Thousand Year Door.

Die Prämisse selbst ist interessant, denn um die Welt von Concordia zu verbinden, navigierst du durch die Strömungen eines großen Ozeans, erkundest seine verschiedenen Meere auf der Suche nach den treibenden Inseln, die einst Teil desselben Kontinents waren, und verbindest sie dann wieder miteinander. Ähnlich wie in The Legend of Zelda: The Wind Waker gab dies den Designern die Freiheit, deutlich unterschiedliche Inseln und Themen sowie kleinere Herausforderungen in Form von Inselchen zu erstellen. Da die Kerninsel von Shipshape ein fahrendes Schiff ist, werden die typischen Aktivitäten in der Hub-Welt etwas einzigartiger.

Die Ausführung dieser Spielschleife macht jedoch nicht so viel Spaß. Der Titel nimmt sich zwischen den fesselnderen Teilen Zeit und kann so oft so eintönig werden, dass man Gefahr läuft, das Spiel komplett zu verlassen, bis zu dem Punkt, an dem man das Spiel verlässt. Es ist einer dieser Fälle, in denen man wirklich will, dass es besser wird, dass es aufwacht und einem das Gute gibt, aber das passiert selten.

Zuerst dachte ich, es sei eine Frage meines eigenen Spielstils. Dass ich viele Kämpfe hätte überspringen sollen, anstatt jeden einzelnen Bereich gemäß meinem RPG-Handbuch auszulöschen, weil es sich zu einfach und repetitiv anfühlte. Meine Brüder waren OP, ich verlor keinen Kampf, ich hatte Gegenstände zu verschenken und meine Wirtschaft schien vor Opulenz kaputt zu sein. Aber dann, um die Zwanzig-Stunden-Marke, werden die Dinge auf einer bestimmten mit Lava gefüllten Insel schwieriger und die Herausforderung machte in Bezug auf meinen damaligen Status Sinn, so dass ich mich über die Balance, das Tempo und die Bedeutung dieser zwanzig "einführenden" Stunden Gedanken machte.

Und wiederum, wenn die Dinge um ein bestimmtes "Lied von Eis und Feuer" tiefer und fesselnder aussahen, fanden Mario & Luigi: Brothership immer einen Weg, das Tempo und das Interesse der Dinge durcheinander zu bringen, mich auf eine weitere Wanderung zu schicken oder einen langweiligen Teil abzuliefern. Die Nebenmissionen sind besonders langweilig, da du langweilige Besorgungen für undankbare Preise erledigen musst. Und einige sind vorübergehend, was dir ein gewisses Gefühl der Dringlichkeit vermitteln sollte, aber schon bald wirst du feststellen, dass sie als billiger Füllstoff für dich dienen, um immer wieder zu früheren Inseln zurückzukehren, und wieder und dann wieder.

Außerdem, und um auf die Vergleiche mit den alten Spielen zurückzukommen, durchdringt das veraltete Angebot dieser Missionen das Hauptspiel, was ich heute nicht mehr erwartet hätte. Es gibt mehrere schwerfällige Abschnitte, für die das archaische Spieldesign verantwortlich ist. Einige der Inseln fühlen sich an, als kämen sie aus den 2000er Jahren, mit stumpfsinniger Anleitung, veralteter Tarnung, albernen Dialogaufgaben oder der Tatsache, dass man nicht dem logischen Weg folgen kann.

Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Highlights, die mich trotz des insgesamt eintönigen Gefühls zum Segeln gebracht haben. Der Kampf, so wie sich die Begegnungen mit Rüpeln wiederholen, gewinnt durch die Kampfstecker allmählich an Tiefe und Strategie. In einem der besser ausbalancierten Systeme im ganzen Spiel erstellst du diese Stecker, indem du ein Sammlerstück ausgibst, das du auf den Inseln findest, und rüstest sie dann im Kampf aus, um verschiedene zusätzliche Effekte zu erzielen. Sie sind einfallsreich, kombinierbar und machen an sich schon Spaß und bieten dir eine Menge alternativer Einsatzmöglichkeiten für Angriff, Verteidigung, Boni, Kombos und mehr. Manchmal ziehst du in den Kampf, nur um mit den Plugs und ihren kombinierten Effekten herumzuspielen, da dir das mehr Spaß macht als der Umgang mit den Feinden.

Animation und visuelles Finish sind ein weiterer wichtiger Grund, immer wieder neue Bereiche zu erschließen. Es hat ein wenig Probleme mit der Framerate, wenn die Bildschirme überfüllt sind, und es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, dass Mario und Luigi sich nur in die acht Hauptrichtungen bewegen, aber das Aussehen und die Bewegungen von so ziemlich allem hier (mit zufälligen Gegnern, die viel, viel besser sind als die zufälligen Bewohner von Concordia) lassen es wirklich wie einen interaktiven Cartoon wirken.

Und aus dem letzten Punkt ergibt sich, wie sehr du Luigi lieben wirst. Es ist nicht so, dass er eine prominentere Nebenrolle bekommen hätte, er ist einfach der Star der Show. Von der Animation, wenn er aufsteigt, bis hin zur Tatsache, dass er Lösungen für verschiedene Situationen findet, obwohl er schwerfällig und schläfrig ist, ist er einfach zu lustig und liebenswert, und die Entwickler haben seine Persönlichkeit so hinbekommen, als wäre dies ein Luigi's Mansion Spiel.

Zu guter Letzt ist auch das Design der Bosse erwähnenswert. Luigi hat auch auf einzigartige Weise damit zu tun, wie Sie herausfinden werden, und zusammen mit den Bros. Attacks sorgen sie für einige der spektakulärsten Momente.

Also nein, wir sprechen nicht von einem Hattrick fantastischer Mario-RPGs innerhalb eines einzigen Jahres. Die oben genannten Remakes sind trotz ihres Alters einfach bessere Spiele, mit fesselnderen Geschichten, feiner ausbalancierten Kämpfen und einfach besserem Tempo. Mario & Luigi: Brothership fehlt einfach etwas von der Magie, dem Geschmack und den Geheimnissen, die diese Spiele mit sich bringen, es zieht sich erheblich in die Länge und es wird ein bisschen zu trostlos, ein bisschen zu oft. Davon abgesehen lieben es die Kinder, es ist gut, die Rückkehr einer Serie zu sehen, die viele für tot hielten, und es legt den Grundstein für einen neuen Zweig, der sich anders anfühlen kann als die Paper Spiele der Zukunft. Battle Plugs, Boss-Design, charmante Cartoons und ein herausragender Luigi weisen den Weg.