Mario Kart World 1.5.0 Update ist jetzt verfügbar, Online- und lokale Knockout-Tour-Teamrennen und mehr

Mario Kart World Update 1.5.0 ist jetzt draußen! Weit davon entfernt, das typische kleine Update zu sein, das Bugs behebt und Stabilität erhöht, und ohne so groß zu sein wie das letzte, bietet es eine neue Spielweise für einen der beliebtesten Modi. Knockout Tour, bei dem 24 Spieler in einem Knockout-Rennen in Etappen gegeneinander antreten, Mario Karts "Battle Royale", ermöglicht es dir nun, sowohl online als auch im lokalen Wireless in Teams zu spielen. In diesem Modus können wir antreten, indem wir 2, 3 oder 4 Teams bilden, und wenn einer unserer Teamkollegen eliminiert wird, kann er uns mit vorgegebenen Nachrichten anfeuern und das Rennen weiterhin als Zuschauer verfolgen. Außerdem zählt die Position jedes Teammitglieds zum Endsieg, sodass selbst wenn jemand der letzte Spieler im Team ist, der Sieg an ein Gegner auf Punkten gehen kann.

Zusätzlich zu dieser neuen Spielweise unterstützt das Spiel mit Update 1.5.0 nun die polnische Sprache und behebt einige allgemeine sowie kleinere Fehler sowie diese zwei spezifischen Probleme:



Einen Fehler behoben, der beim Beitritt zu einem Online-Raum die Rangliste falsch angezeigt hat



Einen Bug behoben, der dazu führte, dass das Spiel endete, wenn ein Spieler als Kamek auf dem Choco Mountain spielte.



Wirst du in Mario Kart World mit diesem neuen Update wieder Gummi verbrennen?