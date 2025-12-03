Mario Kart World erhält mehrere Änderungen an Streckenlayouts in einem großen Update

HQ

Wie erwartet hat Nintendo immer noch ein Talent dafür, uns zu überraschen, und heute haben sie ohne Vorankündigung ein großes Update für Mario Kart World veröffentlicht und eine Menge neuer Sachen hinzugefügt.

Das Update – nummerierte Version 1.4.0 – zeigt, dass Nintendo tatsächlich auf die Kritik vieler Spieler am Spiel gehört hat, nämlich dass die Strecken zwischen den Bereichen zu gerade und wenig fesselnd sind. Das Layout wurde daher für mehrere Strecken in VS Race /Online /Wireless Play geändert, um die Fahrt zu und von Koopa Troopa Beach interaktiver zu gestalten (wir gehen davon aus, dass in Zukunft weitere Strecken geändert werden könnten, falls dies erfolgreich ist).

Doch die Nachrichten hören hier nicht auf. Jetzt kannst du auch Custom Items verwenden, was im Grunde bedeutet, dass du bestimmte Bonusgegenstände entfernen kannst, die du für sinnlos hältst oder das Gleichgewicht durcheinanderbringen. Es ist jetzt auch einfacher, online mit Freunden zu spielen, die Menüs wurden verbessert und es gibt mehrere Bugfixes, wie zum Beispiel das Timing-Problem, das es Thwomps ermöglichte, dich selbst nach dem Aufprall zu zerquetschen.

Sie können sich unten die vollständige Liste der neuen Funktionen ansehen, und wir müssen sagen, dass das sehr gut aussieht und deutlich zeigt, dass Nintendo reaktionsschneller ist, als es manchmal scheint.

Allgemein

• "Benutzerdefinierte Gegenstände" zu den Item-Regeln hinzugefügt.

- Dies ist eine Funktion, mit der du festlegen kannst, welche Gegenstände erscheinen.

- Dies wird in "VS Race", "Balloon Battle", "Coin Runners" und "Room" in "Online Play" oder "Wireless Play" unterstützt.

• Es wurde so eingerichtet, dass der Musiktitel und der Quelltitel des abgespielten Tracks im Pausenmenü angezeigt werden.

• "Musiklautstärke" zu "Einstellungen/Controller" hinzugefügt.

• Es wurde ermöglicht, dass Spieler, die sich in einem "Raum" des "Online-Spiels" versammelt haben, an "Rennen", "Knockout-Tour" und "Battle" teilnehmen können.

• Bis zu 4 Spieler können an "Race", "Knockout Tour" und "Battle" teilnehmen.

• Es wurde so eingerichtet, dass du mit Freunden mitspielen kannst, die "Knockout Tour" aus "Friends" in "2p" und auch "Online Play" spielen.

• Im Pausenmenü für "VS Race" in "Einzelspieler" wurden "Neustart" und "Nächstes Rennen" hinzugefügt.

• Es wurde so eingerichtet, dass du im Pausenmenü unter "Race against Ghost" in "Zeitfahren" "Fotomodus" auswählen kannst.

• Das Streckenlayout der untenstehenden Strecken wurde für "VS Race" oder "Race" in "Online Play" oder "Wireless Play" geändert.

- Rasse, die von "Koopa Troopa Beach" zum "DK Spaceport" fährt.

- Rasse, die von "Koopa Troopa Beach" nach "Crown City" führt.

- Rennen, das vom "Koopa Troopa Beach" zum "Peach Stadium" führt.

- Rennen, das vom "Whistlestop Summit" zum "Koopa Troopa Beach" führt.

- Rennen, das von "Desert Hills" zum "Koopa Troopa Beach" führt.

- Rasse, die vom "DK Spaceport" zum "Koopa Troopa Beach" fährt.

- Rennen, das von "Crown City" zum "Koopa Troopa Beach" führt.

- Rennen, das vom "Peach Stadium" zum "Koopa Troopa Beach" führt.

* Es wurde so geändert, dass man in allen Rennen in Richtung "Koopa Troopa Beach", einschließlich der oben genannten Strecken, nach zwei Runden die Ziellinie überquert, sobald man am "Koopa Troopa Beach" ankommt.

• Du wirst jetzt dashen, wenn du auf Manta Ramps Rücken reitest.

• Es wurde so gemacht, dass der Spieler Dragoneel nicht trifft, wenn er in Bullet Bill verwandelt wird.

• Es wurde so gemacht, dass der Spieler keinen zweiten Boo verwenden kann, während er bereits einen Boo benutzt, wenn er zwei Boos hält.

• Wenn Dash Food von jemandem genommen wird, verkürzt sich die Zeit, bis dieses Dash Food wieder auftaucht.

• Wenn eine auf Wasser gelegte Münze von jemandem genommen wird, verkürzt sich die Zeit, bis diese Münze wieder auftaucht.

Probleme behoben

• Ein Problem behoben, bei dem die Dash-Zeit nach einem Charge Jump nicht korrekt war.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler durch eine Wand rutschte, wenn er von oben von einem Fahrzeug auf der Straße niedergetrampelt wurde.

• Ein Problem behoben, bei dem ein Spieler beim Berühren eines gelandeten Thwomps zusammengedrückt wurde.

• Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Bullet Bill nach der Verwendung nicht angezeigt wurde.

• Ein Problem behoben, bei dem ein Zeichen verschwommen wurde, selbst wenn man im Pausenmenü im Pausenmenü "Fokussieren" "Charakter" machte.

• Ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm verzerrt aussah, wenn man gleichzeitig mit dem Beitritt zu einem Free Roam in "Online Play" ein Rohr betritt.

• Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Spieler nicht in ein UFO gelangen konnte, wenn mehrere Spieler gleichzeitig versuchten, in ein UFO zu gelangen, im freien Umlauf im "Online-Spiel".

• Ein Problem behoben, bei dem die Informationen eines Freundes nicht aktualisiert wurden, wenn man die Freundesliste in "Freunde" in "Online-Spiel" betrachtet.

• Ein Problem behoben, bei dem es einen Kommunikationsfehler gab, wenn man eine Gruppen-ID in "Rauminformationen anzeigen" anschaut, wenn man in "Freunde" in "Online-Spiel" in einer Gruppe teilnimmt.

• Ein Problem behoben, bei dem der Platz eines Spielers beim Rücktritt während der "Knockout Tour" in "Online Play" abfiel.

• Ein Problem behoben, bei dem ein Spieler, der beim Zuschauen zu sehen ist, während der "Knockout Tour" in "Online Play" oder "Wireless Play" immer wieder vom Platz abkommt.

• Ein Problem wurde behoben, bei dem sich der eigene Charakter oder das Fahrzeug des Spielers änderte, wenn "Online Play" oder "Wireless Play" erneut gestartet wurde, nachdem ein Spiel nach "Knockout Tour" in "Online Play" oder "Wireless Play" erneut gestartet wurde.

• Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Spieler beim Sturz von der Strecke in "Sky-High Sundae" an einer Wand hängen blieb, wenn er einen Bullet Bill benutzte.

• Ein Problem behoben, bei dem ein Bullet Bill außerhalb des Kurses ging, wenn er in der Endkurve in "Boo Cinema" verwendet wurde.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler in "Toad's Factory" durch einen Bulldozer schlüpfte.

• Ein Problem wurde behoben, bei dem der Spieler im Rennen, der von "Toad's Factory" zu "Bowser's Castle" wechselt, an einem Scheinwerfer hängen blieb, wenn er in Bullet Bill verwandelt wird.

• Ein Problem wurde behoben, bei dem der Spieler, wenn er in der ersten Kurve von "Desert Hills" einen Bullet Bill oder eine Spiny Shell benutzte, sie an einem Felsen stecken blieb.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim Einsatz eines Bullet Bill auf "DK Pass" an einem Baum stecken blieb.

• Ein Problem wurde behoben, bei dem der Spieler, wenn er wegen des Blitzes klein war, auf der letzten Kurve von "DK Pass" durch die Wand rutschte.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim Verwandeln in Bullet Bill in das Rennen, das von "Crown City" nach "Desert Hills" führt, an einer Werbetafel hängen blieb.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim Einsatz eines Bullet Bill oder Mega-Pilzes durch den Steinring rutschte, während er in "Großartig ? Block Ruins" direkt vor der letzten Kurve.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler auf den Wiesen in der Nähe von "Big Donut" auf dem Boden stecken blieb.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler durch die Wand rutscht, wenn er nach dem Wandfahren in dem speziellen Raum, zu dem man von einer Pfeife in "Shy Guy Bazaar" gelangen kann, zurückspult.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler trotzdem in die Lava fiel, obwohl er "Smart Steering" in "Dry Bones Burnout" aktiviert hat.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim Einsatz eines Bullet Bill beim Railriding im "Wario Stadium" vom Kurs abkam.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim Gleiten auf einem Gleitfeld nicht gleiten konnte, während er im Rennen vom "Wario-Stadion" zur "Luftschifffestung" führte.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler auf dem Boden stecken blieb, während er vom "Wario-Stadion" zur "Luftschiff-Festung" unterwegs war.

• Ein Problem wurde behoben, bei dem das Fahrzeug von der Schiene nach einer Wandfahrt in einem Fahrradfahrzeug im "Wario Stadium" nach einer Eisenbahnfahrt aufstieg.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim Fahren von "Dandelion Depths" zu "Cheep Cheep Falls" während der "Ice Rally" der "Knockout Tour" von "Dandelion Depths" nach "Cheep Cheep Falls" von der Strecke abkam.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim Gleiten von "Dandelion Depths" zu "Cheep Cheep Falls" während der "Moon Rally" der "Knockout Tour" von "Dandelion Depths" nach "Cheep Cheep Falls" abkam.

• Ein Problem behoben, bei dem eine grüne Granate beim Flug von "Airship Fortress" zu "Dry Bones Burnout" im "Heart Rally" von "Knockout Tour" am Boden hängen blieb.

• Ein Problem behoben, bei dem der Spieler vom Kurs abkam, wenn er sich auf einem Gebäude in "Crown City" in den folgenden Rennen in Bullet Bill verwandelte:

- Rasse, die von "DK Spaceport" nach "Crown City" reist.

- Rasse, die von "Koopa Troopa Beach" nach "Crown City" führt.

- Rasse, die von "Faraway Oasis" nach "Crown City" fährt.

• Mehrere weitere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.