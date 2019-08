Mario Kart Tour rast ab 25. September auf iOS und Android umher

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Mario Kart in Form von Mario Kart Tour auf Android- und iOS-Mobilgeräten erscheinen wird, doch es dauerte bis gestern Nacht, bis Nintendo Amerika das Erscheinungsdatum genannt hat. Ihr dürft ab dem 25. September in das Spiel schauen und ab sofort könnt ihr euch auf der offiziellen Website für das Game vorregistrieren lassen. Zwei neue Videos führen euch in die grundlegenden Mechaniken ein, mehr Infos zum Spiel haben wir vor einiger Zeit in diesem Artikel festgehalten.

You watching Werben