Mario Kart Live: Ferngesteuertes Auto ist "eine Minikonsole auf Rädern"

Im vergangenen Monat stellte Nintendo anlässlich des 35. Geburtstags von Super Mario eine Reihe von Spielen und Projekten vor, mit denen die Fans zusammen den besonderen Anlass feiern können. Mario Kart Live: Home Circuit verbindet ein ferngesteuertes Auto in der realen Welt mit einer fiktiven Rennstrecke, die wir auf der Nintendo Switch mithilfe von Mixed Reality erleben.

Die ursprüngliche Idee stammt von Velan Studios, einem kleinen Unternehmen, das bereits seit einiger Zeit an Virtual-Reality-Projekten entwickelt. Die Beteiligten sprechen in einem Entwicklungstagebuch darüber, wie stark sich das Vorhaben veränderte, nachdem sie die Hardware-Experten aus Japan trafen. Das Ergebnis sei "eine Minikonsole auf Rädern" und einen frühen Prototyp des ferngesteuerten Autos (ohne Hülle) könnt ihr im verlinkten Video sehen. Mario Kart Live: Home Circuit startet am 16. Oktober und ist exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.