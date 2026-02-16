HQ

US-Außenminister Marco Rubio sagt, Washington habe keinen Grund, die gemeinsame europäische Einschätzung zu hinterfragen, die Russland für den Tod des Oppositionsführers Alexei Nawalny verantwortlich macht, und bezeichnet den Bericht als "beunruhigend".

Das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweden und die Niederlande erklärten, dass Labortests das Vorhandensein von Epibatidin, einem Toxin, das mit Pfeilgiftfröschen in Verbindung steht, in Proben von Nawalnys Körper bestätigt und die Ergebnisse als schlüssig beschrieben.

Russland hat die Verantwortung für Nawalnys Tod in einer arktischen Strafkolonie im Jahr 2024 bestritten und die jüngsten Anschuldigungen als westliche Propaganda zurückgewiesen, so die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Rubio sagte, die USA hätten sich der Erklärung nicht angeschlossen, weil es sich um eine von Europa geführte Initiative handelte, betonte jedoch, dass Washington die Schlussfolgerungen seiner Verbündeten nicht bestreite...