Marco Rubio behauptet, Operation Epic Fury im Iran sei "vorbei"

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Obwohl die Trump-Regierung kategorisch nicht die überwiegende Mehrheit ihrer ursprünglich vorgeschlagenen militärischen Ziele erreicht hat, erklärt sie nun scheinbar ihre erste Operation in der Region, genannt "Epic Fury", für abgeschlossen.

Dies stammt von Außenminister Marco Rubio (über das Time Magazine) bei einer Besprechung im Weißen Haus vor einigen Stunden.

"Die Operation ist vorbei. Wir sind mit dieser Phase fertig", sagt er. Die Spekulationen darüber nehmen nun zu, welche langfristigen Ziele die US-Präsenz in der Region sein könnten, da der fragile Waffenstillstand trotz Waffen von beiden Seiten in der Straße von Hormus Bestand hat.

Rubio behauptet, das anwesende US-Militär habe eine "defensive" Haltung eingenommen, die sich hauptsächlich auf die Wiederherstellung der Handelsschiffspassage durch die Straße konzentriert, obwohl unbekannt bleibt, wie sich die Gespräche über Irans Atomanreicherungsprogramm, deren Stellvertreter in benachbarten Regionen und die allgemeine Gesundheit des Regimes entwickeln.

Dies geschieht, während Präsident Trump Project Freedom pausiert hat und ausgewählten Handelsschiffen eine sichere Passage anbietet, da diplomatische Gespräche mit Iran "vielversprechend" erscheinen.