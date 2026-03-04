Marathon s saisonale Pläne nach dem Launch sehen vor, dass alle Spieler "jede Saison ganz neu beginnen, ohne etwas auf dem Konto" zu haben.

HQ

Da Marathon ein Live-Videospiel ist, ein Projekt, das viele Jahre ein Publikum halten soll, wissen wir, dass Bungie ähnlich wie Destiny 2 das Projekt mit allerlei Ergänzungen nach dem Launch unterstützen wird. Das ist etwas, das inzwischen in einem Artikel in sozialen Medien hervorgehoben wurde.

Uns wird gesagt, dass Marathon ein saisonales Modell verwenden wird und dass jede größere Jahreszeitenänderung "neues Gameplay einführt, einschließlich Ausrüstung, Runner-Hüllen, Zonen, Events und mehr, die für alle Spieler kostenlos zugänglich sind oder keine Erweiterungen oder DLCs benötigen."

Wenn du das gelesen hast und davon ausgegangen bist, dass das viele neue Wege bedeuten würde, deine Ausrüstungssammlung zu erweitern, haben wir einige überraschende Informationen, wie Bungie ebenfalls erklärt: "Jeder wird jede Saison neu starten, ohne etwas zu tun und mit der ständigen Todesdrohung in einer Welt, die tödlicher und mächtiger ist als du." Die Prämisse hier ist, dass man dann Verträge abschließt, Sammle Kraft, werde stärker und wiederhole diese Schleife von Saison zu Saison. Auch wenn das diejenigen verärgern mag, die nach mächtigen Items grinden, sollte es zumindest jede Saison zu einer guten Zeit für neue Spieler machen, um einzusteigen, während das Ende jeder Saison zu einem "$@%& it let's ball"- Moment wird, bei dem jeder alles in jedes Match wirft, um die Wettbewerbsleiter zu erklimmen.

Beim saisonalen Reset bleiben "deine Erfolge und Arten, dich auszudrücken", was bedeutet, dass alle Kosmetika, bezahlt oder verdient, erhalten bleiben. Ebenso wird dein Codex-Fortschritt aufrechterhalten, ebenso wie dein Liaison-Vertrags-Fortschritt.

Mit Blick auf Staffel 1 hat Bungie dargelegt, was zu erwarten ist, wenn sie kurz nach dem Start erscheint. Cryo Archive wird mit Endgame-Herausforderungen debütieren, der Ranglistenmodus erscheint in der zweiten Märzhälfte, Events, Verbesserungen der Lebensqualität, Balanceanpassungen, eine neue Waffe und "andere Überraschungen" sind unterwegs.

Und für Staffel 2 in Zukunft erwartet man ein "anderes Thema und eine einzigartige Kombination aus neuen Features, Inhalten und Geschichten, die die Welt und das Gameplay weiterentwickeln." Dies kann "jede Kombination von: Waffen, Mods, Kernen, Implantaten, Rucksäcken, Runner-Hüllen, Zonen, PvE-Kämpfern, Fraktionsupgrades, Verträgen und neuen Spielweisen bestehender Zonen" umfassen. Was wir wissen, ist, dass Staffel 2 eine Nachtausgabe der Dire Marsh-Karte sowie neue Systeme enthalten wird, die das Gameplay beeinflussen werden.

Freut dich das alles darauf, deine Marathon Reise ab später in dieser Woche zu beginnen?