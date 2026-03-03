Marathon hat gerade seinen Server Slam geschlossen und Spieler finden noch Tage später versteckte Geheimnisse.

HQ

Bungies neuer Extraction-Shooter, Marathon, hat gerade sein Server-Slam-Wochenende abgeschlossen, und die Spieler finden auch Tage nach seiner Schließung immer noch Geheimnisse. X-Nutzer AkiAndFam entdeckte eine kleine Eigenheit im Spiel, die das gesamte Format des Marathon Universums verändert. Als Aki als Assassine spielte, sah er einen kleinen "Hummer", der blau war; für seinen Teamkollegen, der als Triage spielte, war es jedoch rot, und für seinen dritten Teamkollegen, der als Zerstörer spielte, war es grün.

Das hat die Frage aufgeworfen, wie tief die Lore der Marathon Welt gehen wird. Bungie ist bekannt für seine interessanten Rätsel und ARGs, daher wäre es nicht überraschend, wenn Marathon das ebenfalls vorhätte. Aufgrund der bewusst basierten Erzählung der Runner Shells wäre es sinnvoll, dass die Spieler, die sie steuern, Tau Ceti IV je nach ausgewählten Shells unterschiedlich wahrnehmen.

TikTok-Nutzer Professor Broman hat sogar angedeutet, dass es in Zukunft sogar notwendig sein könnte, bestimmte Gruppen von Shells zusammen zu verwenden, um Räume freizuschalten, bestimmte Rätsel zu lösen oder sogar versteckte Bosse zu finden.

Es gibt sechs spielbare Runner-Shells in Marathon: Der Zerstörer, Der Assassine, Die Triage, Der Dieb, Der Vandale, Die Aufklärung und schließlich Der Turm. Jede Shell verfügt über ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten. Es wird interessant sein zu sehen, wie diese Shells miteinander interagieren und Tau Ceti IV wahrnehmen, wenn das Spiel am 5. März vollständig erscheint.