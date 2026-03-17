Marathon ab dem 18. März einen Duo-Warteschlangentest einführen

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Fans haben sich ziemlich lautstark darüber ausgelassen, dass Marathon größere Warteschlangenoptionen bieten und den Spielern die Möglichkeit geben, das Spiel auf eine Weise jenseits des traditionellen Trios-Formats zu erleben. Eine der meistgewünschten Teamoptionen sind Duos, und die gute Nachricht ist, dass Bungie sich dieses Interesses bewusst ist und bereits morgen, am 18. März, eine experimentelle Testphase basierend auf dem Modus anbieten wird.

Der Haken bei dieser Aufnahme ist, dass es kein permanenter Modus ist und möglicherweise nicht das Endprodukt widerspiegelt, das Bungie im Sinn hatte, da Spielleiter Joe Ziegler dies als "Rogue"- Ergänzung zum Extraktions-Shooter betrachtet.

Zu diesem Zweck wird das Duo-Format vorerst nur auf Perimeter angeboten und der Test dauert nur zwei Wochen, wobei er spätestens Ende März endet, wobei auch eine mögliche Abkürzung vorzeitig ist. Außerdem kannst du Duos nur als Paar ohne Begleiter-Matchmaking in die Warteschlange setzen und wirst nur gegen gebildete Duos gematcht. Schließlich ist die Benutzeroberfläche des Modus nicht endgültig und "manche Dinge werden etwas holprig sein."

Ziegler fährt fort: "Wir freuen uns, dieses Experiment mit euch allen durchzuführen. Vorausgesetzt, was wir erfahren, hoffen wir, Duos in Zukunft als Warteschlange auszubauen, und wir wollten diesen ersten Schritt früher als später gehen, um besser zu verstehen, wie es unser Spiel beeinflusst, bevor wir viel mehr Zeit in die Ausarbeitung des Features investieren."

Wirst du dir den Duo-Modus von Marathon anschauen?