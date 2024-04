Manor Lords ist bereits ein Millionenseller

HQ

Wir hätten wahrscheinlich erwarten sollen, dass Manor Lords der nächste große PC-Gaming-Hit wird, da der Titel eine Zeit lang eines der am häufigsten auf Steam Wunschliste stehenden Spiele war. Aber wie groß war der Start vor diesem Hintergrund? Die Antwort auf diese Frage ist für einen Early-Access-Titel eines Indie-Entwicklers sehr wichtig.

Wie der Publisher Hooded Horse angemerkt hat, ist Manor Lords bereits ein Millionenseller, und am Wochenende waren häufig über 150.000 Spieler gleichzeitig im Spiel und bauten eine Siedlung auf. Tatsächlich erreichte das Spiel gestern einen Höchststand von 173.178 Spielern, was zeigt, wie beliebt das Spiel seit seiner Einführung ist.

Wenn ihr noch nicht die Gelegenheit hattet, in Manor Lords einzutauchen, von dem wir vermuten, dass es viel besser abschneidet, als diese angekündigten Statistiken bestätigen, da es am ersten Tag auf dem PC Game Pass enthalten war, könnt ihr euch hier unsere Rezension des Spiels ansehen, um zu sehen, was wir davon halten.