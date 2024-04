Manor Lords (Early Access)

HQ

Es ist schwer, sich nicht von der angenehmen mittelalterlichen Musik mitreißen zu lassen, die mich im Hauptmenü begrüßt. Großartige Kunst und fantastische Möglichkeiten, meine Erfahrung individuell zu gestalten, sind die Prämisse von Manor Lords, einem mittelalterlichen Städtebauer, und das ist offensichtlich, wenn man seine Waffe (oder seinen Schild) mit einer großen Auswahl an Farben und Einstellungen bemalt. Crusader Kings 3 hat dafür ein ähnlich tiefgründiges System, und außerhalb dieses Spiels habe ich selten ein so umfassendes System für etwas gesehen, das im Grunde nur ein Symbol ist. Was macht das so einzigartig? Nun, die Entwickler hinter dem Projekt haben sehr deutlich gemacht, dass es nicht mit beispielsweise Total War oder Cities: Skylines verglichen werden kann.

Trotz ähnlicher Echtzeitkämpfe kann ich sagen, dass Manor Lords in erster Linie ein Städtebauer ist, der Anno, Tropico, The Settlers oder Banished nicht unähnlich ist. Es hat ein sehr langsames Tempo, selbst für das Genre, im Guten wie im Schlechten, und genau wie in The Settlers beginnt das Gameplay damit, dass Arbeiter Ressourcen von einem Ort zum anderen transportieren. Zuerst werden Bäume gefällt und zu Brettern verarbeitet, bevor sie von einem anderen Arbeiter transportiert werden, um eine Struktur zu bauen und das Wachstum deiner Stadt zu beginnen. Das sind Bewohner, die man nicht nur als Nummer sieht, sondern die um die Welt wandern, leben, altern und dann sterben, und dieser Detaillierungsgrad trägt viel zu diesem Erlebnis bei.

In diesem Menü kann man sich lange verlieren.

Slavic Magic hat hart an diesem Projekt gearbeitet und das zeigt sich nicht nur in der Musik und Kunst, sondern auch in der Grafik und den Gameplay-Systemen, die die Erwartungen an ein Indie-Projekt übertreffen. Diese Fürsorge färbt auf mich ab, weil ich mich aufgrund ihrer gut ausgearbeiteten Systeme um die Community kümmere, die ich im Spiel aufbaue. Auch wenn die Städte am Ende zu Burgen und Mauern anwachsen können, ist es immer noch der Weg dorthin, der am wichtigsten ist. Ständig werden Erinnerungen geschaffen, z. B. wenn du deine erste Kirche baust oder es schaffst, Hungerprobleme zu lösen. Genau wie in Anno 1800 oder Dungeon Keeper kannst du durch deine Welt wandern und dir ihre Konstruktionen im Detail ansehen. Dank der Grafik, der Jahreszeiten und des Tag- und Nachtzyklus fühlt es sich wie ein echter Ort an, und je nachdem, was du baust oder von deinen Arbeitern bestellst, sehen die Städte unterschiedlich aus. Sie können spezialisiertere oder facettenreichere Gemeinschaften schaffen. Sie haben die Wahl.

Es ist wichtig zu beachten, dass du Gebiete übernimmst, um die Entwicklung deiner Stadt voranzutreiben, da mehr Territorium dir mehr Möglichkeiten gibt, mehr Ressourcen zu erwerben. Es ist ein bisschen wie das System in Cities: Skylines, bei dem man neue Gebiete erwirbt, auf denen man bauen kann, auch wenn man nicht mehrere Städte im selben Gebiet oder in der Größenordnung der oben genannten Serie baut. Ich bin sehr zufrieden mit der Präsentation und wie sie zum Gameplay beiträgt. Die Jahreszeiten beeinflussen zum Beispiel die Ernten, was deine Dorfbewohner tun, wie die Umgebung aussieht und welche Ressourcen am meisten nachgefragt werden. Man spürt die Behaglichkeit des Frühlings, wenn der Schnee zurückweicht, auch wenn es nur ein Spiel ist.

Die Kontrolle über Bereiche der Karte zu übernehmen, ist für den Sieg unerlässlich.

Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler ist die Benutzeroberfläche und die Konstruktionsmenüs. Ich mag die Symbole im Baumenü nicht, und ich denke, dass anstelle eines Bildes der Häuser Symbole benötigt werden, um die Gebäude zu unterscheiden. Sie haben derzeit fünf oder mehr Bilder von Gebäuden mit ähnlichem Aussehen, was zu unnötiger Verwirrung führt, und Sie müssen mit dem Mauszeiger über die Gebäude fahren, um die Infoboxen zu verwenden, um deutlich zu sehen, was Sie bauen möchten. Davon abgesehen ist es einfach, Zonen zu zeichnen und die Baustellen zu platzieren und zu entscheiden, wie viele Gebäude den ersten Spatenstich machen oder in welchen Technologiebaum investiert werden soll, um mehr Werkzeuge zu erhalten, um die Stadt deiner Träume zu erschaffen.

Die Schlachten, die ein wichtiger Teil des Marketings waren, sind dabei kein so großer Aspekt, wie man zunächst denken könnte, da es einige Zeit dauert, bis die Stadt so groß ist, dass man aus seinen Bewohnern Soldaten produzieren kann. Sie müssen ein bestimmtes Alter haben und männlich sein, außerdem musst du die Waffen und Ausrüstung, die sie tragen, wie Rüstungen herstellen. Du kannst auch Söldner für Geld anheuern, um in Schlachten zu helfen. Diese Schlachten finden in Echtzeit in oder außerhalb der Städte statt, in denen man ähnlich wie Total War Soldaten steuert, wenn auch mit einigen fortschrittlicheren Werkzeugen, und ich war beeindruckt, wie man seine Truppen langsam zurückziehen kann, um den Feind in Fallen zu locken. Du bewegst Truppenkolonnen, befiehlst Infanterie anzugreifen und Bogenschützen ihre Pfeile abzufeuern, was alles nahtlos und glatt ist und gut präsentiert wird. Erwarte jedoch nicht, dass dies der Fokus ist oder dass du es sofort tun kannst, da ich viele Stunden gebraucht habe, bevor ich kämpfen und Armeen befehligen konnte, die groß genug waren, um eine komplizierte Strategie anzuwenden.

Formationen sind notwendig, ebenso wie entsprechend ausgerüstete Truppen.

Strategisch gesehen haben Sie unzählige Möglichkeiten, Ihre Communities aufzubauen. Es erinnert mich sehr an Anno, dass man früher oder später in der Lage sein wird, alle möglichen Ressourcen zu sammeln, die man braucht, um zu "gewinnen", auch wenn man sich mehr auf etwas spezialisiert hat und diesen Gegenstand über Handelssysteme an computergesteuerte Gegner verkauft. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, dorthin zu gelangen und das Ende einer Kampagne zu sehen, aber genau hier, wie bei fast allen Konkurrenten, liegen die größten Probleme des Titels. Das Spiel hört fast plötzlich und ohne großes grandioses Ende auf. Vielleicht sollten sich die Entwickler etwas Ähnliches wie das kommende Frostpunk 2 ansehen oder ihre eigenen Wege finden, um den letzten Teil des Spiels interessanter zu gestalten.

Davon abgesehen ist Manor Lords im Allgemeinen ein fantastisch zusammengestellter Städtebauer für diejenigen unter Ihnen, die etwas Geduld und ein Interesse an Geschichte haben. Es erinnert eher an The Settlers und Banished als an etwas wie SimCity, aber gleichzeitig gibt es Kämpfe in bestimmten Situationen, die an Total War erinnern, und ist dennoch etwas ganz für sich. Es besticht durch schöne Musik, eine lebendige Welt und eine charmante Simulation mittelalterlicher Gesellschaften. Ich glaube nicht, dass es ganz perfekt ist, mit einem deutlichen Mangel an Karten und dem Fehlen bestimmter Gameplay-Elemente, die sich noch in der Entwicklung befinden, aber es ist dennoch ein unglaublich vielversprechendes Spiel in seinem Genre. Auch der Mangel an Aktivitäten am Ende der Kampagne hält die Reise dorthin nicht davon ab, großartig zu sein. Ich zögere immer, den Kauf von Early Access zu empfehlen, aber Manor Lords macht es schwierig, sich an dieses Prinzip zu halten, umso mehr, wenn die Entwickler ihre Leidenschaft beibehalten und bis zur vollständigen Veröffentlichung darauf aufbauen, da dies ein wahres Meisterwerk in seinem Genre sein könnte. Im Moment ist es wirklich gut mit großem Potenzial.