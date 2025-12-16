Mann, der während der Parade in Liverpool in eine Menschenmenge fuhr, wurde zu 21 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt

HQ

Der 54-jährige Paul Doyle wurde zu 21 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er Liverpool-Fans während der Premier-League-Feierlichkeiten am 26. Mai 2025 angefahren hat. Es gab keine Opfer, aber mehr als 130 Menschen wurden verletzt und fünfzig wurden ins Krankenhaus gebracht. Die letzte Person, die das Krankenhaus verließ, hat 35 Tage verbracht.

Mit "überwältigenden" Beweisen bekannte Doyle sich aller Verbrechen schuldig, und Richter Andrew Menary verurteilte ihn zu 21 Jahren und sechs Monaten sowie einem 16-jährigen Fahrverbot. Der Richter sagte, "Wut habe ihn völlig ergriffen", da er zwei Minuten lang in einer für den Verkehr gesperrten Straße weiter beschleunigte und erst stoppte, als ein Passant es schaffte, in das Automatikfahrzeug einzusteigen, um den Gangwahlschalter in den Parkmodus zu schalten.

Dieser Mann namens Daniel Barr wurde als Held beschrieben: "In einem Moment, in dem viele verständlicherweise um ihre eigene Sicherheit fürchteten, rannte er auf die Gefahr zu, stieg in ein fahrendes Fahrzeug ein und brachte es zum Stehen, wodurch weitere Verletzungen verhindert und möglicherweise Leben gerettet wurden", sagte der Richter.

Die Staatsanwaltschaft stellte außerdem fest, dass Doyle im Alter von 18 und 22 Jahren bereits wegen Gewalt verurteilt worden war. Doyle sagte, er sei in Panik in die Menge gefahren, weil er jemanden mit einem Messer gesehen habe, aber die Polizei fand weder auf Überwachungskameras noch bei anderen Zeugen.