Maneater, Madden NFL 24 und Warhammer 40.000: Boltgun kommen in den Game Pass

Bisher hat Microsoft im Jahr 2024 eine schöne Auswahl an Titeln zu Game Pass hinzugefügt, und jetzt ist es an der Zeit zu sehen, was wir Ende dieses Monats und Anfang März bekommen. Es gibt zugegebenermaßen einige große Überraschungen, da wir bereits von Tales of Arise wussten und es keine Day-One-Ergänzungen gibt, aber bei einer Auswahl wie dieser kann man sich kaum beschweren. Hier erfahren Sie, was Sie erwarten können und wann:



Return to Grace (Cloud, Xbox und PC) – Heute



Tales of Arise (Cloud, Xbox und PC) – Heute



Bluey: The Videogame (Cloud, Xbox und PC) – 22. Februar



Maneater (Cloud, Xbox und PC) – 27. Februar



Madden NFL 24 (Cloud) EA Play - 27. Februar



Unteilbar (Cloud, Xbox und PC) – 28. Februar



Space Engineers (Cloud, Xbox und PC) – 29. Februar



Warhammer 40.000: Boltgun (Cloud, Xbox und PC) – 5. März





Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte als Vergünstigungen, die kostenlos heruntergeladen werden können (einschließlich DLCs für Apex Legends, Assassin's Creed Valhalla und PUBG: Battlegrounds ), über die Sie auf Xbox Wire mehr lesen können.

Es gibt jedoch nicht nur gute Nachrichten, da zwei Spiele den Dienst am 29. Februar verlassen werden (obwohl wir davon ausgehen, dass nur wenige Madden aus dem letzten Jahr verpassen werden, wenn man bedenkt, dass die neueste Inkarnation hinzugefügt wird), aber Sie haben bis dahin einen Rabatt auf sie, wenn Sie welche behalten möchten: