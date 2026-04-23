Manchester City führt erstmals seit August die Premier League an und steht in FAST allem gleichauf mit Arsenal

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Manchester City ist der neue Tabellenführer der Premier League und kehrt dank eines 1:0-Sieges gegen Burnley, das in die Championship abstieg, zum ersten Mal seit den ersten Wochen der Liga an die Tabellenspitze zurück. Ein einziges Tor von Erling Haaland bedeutet, dass City Arsenal in der Rangliste überholt ... aber mit der gleichen Punktzahl, 70.

Sowohl Manchester City als auch Arsenal liegen 12 Punkte vor Manchester United und Aston Villa, alle mit derselben Anzahl an Spielen, 33. Merkwürdigerweise haben auch Manchester City und Arsenal die gleiche Tordifferenz, 37, was der erste Tiebreaker ist.

So wurde der zweite Tiebreaker verwendet: mehr Tore erzielt. Und City führt, wenn auch nicht viel: Sie haben 66 Tore erzielt und 37 Tore erhalten, während Arsenal drei Tore weniger erzielt hat, aber auch drei Tore weniger.

Unglaublicherweise haben bei derselben Anzahl an Spielen, 33, beide Teams die gleichen Spiele gewonnen (21), die gleiche Anzahl an Niederlagen (7) und Unentschieden (5), aber wenn die Liga jetzt enden würde, wäre Manchester City Meister. Und falls sie die gleiche Anzahl an Toren erzielt hätten, würde Manchester City gewinnen, weil sie das bessere Kopf-an-Kopf-Verhältnis haben, nachdem City letzten Sonntag Arsenal zu Hause besiegt hatte. Ihr anderes vorheriges Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Die nächsten Premier League-Spiele von Arsenal

Arsenal hat noch fünf Premier-League-Spiele vor sich, um 15 Punkte zu gewinnen. Außerdem stehen am 29. April und 5. Mai zwei Champions-League-Halbfinals gegen Atlético de Madrid an, und wenn sie gewinnen, wäre das Finale nach dem Ende der Premier League.



Newcastle (Heim) - 25. April



Fulham (Heim) - 2. Mai



West Ham (Auswärts) - 10. Mai



Burnley (Heim) - 17. Mai



Crystal Palace (Auswärts) - 24. Mai



Die nächsten Premier League-Spiele von Arsenal Manchester City

Manchester City hat auch noch fünf Premier-League-Spiele vor sich, um 15 Punkte zu gewinnen. Am 25. April steht außerdem das FA-Cup-Halbfinale gegen Southampton an. Wenn sie gewinnen, würden sie das Finale am 16. Mai bestreiten.



Burnley (Auswärts) - 22. April



Everton (Auswärts) - 4. Mai



Brentford (Heim) - 9. Mai



Bournemouth (Auswärts) - 17. Mai, könnte aufgrund des FA Cups verlegt werden



Crystal Palace (Heim) - noch zu besprechen



Aston Villa (Heim) - 24. Mai



Kurz gesagt, beide Teams haben nun noch fünf Spiele vor sich (Manchester City spielte Spieltag 34 früher wegen seines FA-Cup-Halbfinales). Wer wird deiner Meinung nach die Premier League 2025/26 gewinnen?