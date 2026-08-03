Mahershala Ali zeigt seine Blade -ähnlichen Schwertkünste in Your Mother Your Mother Your Mother

Viele von uns gingen davon aus, dass wir Mahershala Ali zu diesem Zeitpunkt als Blade in einem Marvel Cinematic Universe-Film brutal Vampire zerhacken sehen würden, doch das Projekt war völlig durcheinandergebracht und wurde nun komplett eingestellt, wobei Alis Zukunft als Blade so gut wie tot ist.

Glücklicherweise scheint sein Schwertkampftraining zur Klinge gut genutzt zu werden, denn im kommenden Film Your Mother Your Mother Your Mother sehen wir Ali als religiös engagierten Auftragskiller, der seine Ziele mit einer Klinge und nicht mit einer Schusswaffe ausschaltet.

Ja, Ali wird bald die Hauptrolle in einem Film sein, in dem er seine Schwertkünste zeigen kann – wenn auch in einem sehr einzigartigen Setting im Vergleich zu einem Blade-Auftritt. Your Mother Your Mother Your Mother folgt Alis Latif auf seiner Reise durch den Bundesstaat Houston, während er versucht, seine Kinder vor den Kräften und Bedrohungen zu schützen, die ihn zu jagen beginnen. Es versteht sich von selbst, dass es kein Film für schwache Nerven ist.

Von Regisseur Bassam Tariq stammend: Your Mother Your Mother Your Mother spielt außerdem Giancarlo Esposito, Tramell Tillman und John Cho mit, und da die Premiere für den 25. September geplant ist, können Sie unten den Trailer zum Amazon MGM Studios-Film sehen.