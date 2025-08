Mafia: The Old Country PC-Spezifikationen enthüllt, Leistungsziele für die Konsole ebenfalls bestätigt

HQ

Kann dein PC mit der bevorstehenden Ankunft von Mafia: The Old Country umgehen? Das ist die große Frage, die viele, die das Spiel auf der Plattform ausprobieren wollen, beantworten müssen, und nach den PC-Spezifikationen, die der Entwickler Hangar 13 geteilt hat, wird das Spiel nicht so anspruchsvoll sein.

Für diejenigen, die das Spiel mit den empfohlenen Einstellungen (die zu einer 2K-Grafik führen) rendern möchten, ist mindestens ein AMD Ryzen 7 5800 X oder ein Intel Core i7-12700K CPU erforderlich , kombiniert mit einer AMD Radeon RX 6950 X oder einer Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, sowie 12 GB RAM und 55 GB SSD-Speicherplatz. Das ist die Grundausstattung, da niedrigere Spezifikationen leichter zugänglich sind und eine höhere Leistung modernere (aber nicht die neueste) Hardware erfordert.

Die vollständigen PC-Spezifikationen findest du unten.

Ansonsten hat Hangar 13 ein wenig über die Leistungserwartungen der Konsole für das Spiel gesprochen und darauf hingewiesen, dass auf PS5 und Xbox Series X auf Performance Mode das Ziel bei 60 fps liegt. Die Bildrate in Quality wird nicht erwähnt, ebenso wenig wie die Art von Leistung, die wir von der Xbox Series S oder PS5 Pro erwarten sollten.

Hast du vor, Mafia: The Old Country zu spielen, wenn es am 8. August erscheint?