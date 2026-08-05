Mafia: The Old Country - Man of Honor bringt neue Verträge und Schießereien

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Es ist fast Zeit, in die Welt von Mafia: The Old Country zurückzukehren, denn die Erweiterung namens Man of Honor wird bereits nächste Woche erscheinen und einige neue Kapitel der Geschichte bringen, die sich über Sizilien erstrecken und mit Enzo Favara erneut an der Spitze stehen.

Die Handlung spielt im Winter 1905 und findet Enzo als 'made man' in der Torrisi-Verbrecherfamilie vor, der nun vom Don beauftragt wird, gemeinsam mit Cesare einen herausfordernden Auftrag zu erfüllen. Diese Aufgabe ist es, Ennio Salieri zu unterstützen, einem ehrenvollen Mann, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis versucht, das zurückzuerobern, was ihm genommen wurde.

All dies führt Enzo tief in die Unterwelt von Valle Dorata, wo er gezwungen sein wird, komplexe Entscheidungen zu treffen und eine Reihe von Aufgaben und Zielen zu erfüllen, nicht zuletzt neue Verträge und Missionen, die meist in Schießereien enden.

Neben diesen versprochenen neuen Handlungssträngen bringt Man of Honor auch eine Fülle weiterer Neuerungen ins Spiel – sei es eine Pump-Action-Schrotflinte, ein neues Präzisionsgewehr, ein Wurfmesser, das zu einem zusätzlichen Ziel springen kann, zusätzliche Charms zum Sammeln, weitere Fahrzeuge zum Kauf sowie zusätzliche Sammelobjekte und versteckte Orte.

Vieles davon wird im Gameplay-Trailer erklärt, der endlich etwas Action aus der kommenden Erweiterung vor ihrem Debüt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S am 14. August zeigt.