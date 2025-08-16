Mafia: The Old Country erzielt 800K Verkäufe

HQ

Es scheint ganz gut zu laufen für das neueste Kapitel der Mafia-Saga in Hangar 13. Laut einem Bericht des Analyseunternehmens Sensor Tower hat sich Mafia: The Old Country in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung weltweit über 800.000 Mal verkauft.

Derselbe Bericht besagt, dass sich die Playstation 5-Version mit 48,67 % des Umsatzes am besten verkauft hat, während Steam und Xbox Series S/X zum Zeitpunkt des Schreibens 37,86 % bzw. 13,47 % halten. Der Bericht von Sensor Tower stellt auch fest, dass dieser Erfolg nicht nur eine gute Nachricht für die Mafia-Serie selbst ist, sondern auch für lineare, storygetriebene Einzelspieler-Spiele im Allgemeinen – insbesondere in einer Branche, in der viele Unternehmen dem nächsten großen Multiplayer-Hit nachjagen:

"Die robusten frühen Verkäufe unterstreichen die anhaltende Attraktivität der Mafia-IP und bestätigen die Entscheidung des Studios, ein lineares, erzählerisches Erlebnis mit kinoreifer Präsentation zu liefern. Die stärkere Leistung auf der Playstation könnte die strategische Ausrichtung der Plattform auf storyfokussierte Einzelspielerspiele widerspiegeln."

