Mafia: The Old Country bekommt heute ein großes kostenloses Update

HQ

Kürzlich wurde bekannt, dass Mafia: The Old Country mit starken Verkaufszahlen gut gestartet ist, was meist mehr Unterstützung in der Zukunft und mit der Zeit eine Fortsetzung bedeutet. Nun hat 2K Games angekündigt, dass ein großes kostenloses Update namens Free Ride in Arbeit ist.

Es geht hier nicht nur um Patches und Bugfixes; In der Pressemitteilung heißt es, dass viele neue Inhalte hinzugefügt werden, wie Verfolgungsjagden, Pferderennen, Stealth-Herausforderungen und weitere Geheimnisse zum Entdecken. Außerdem wird es einen Filmmodus geben, der wie folgt beschrieben wird:

"Tauche ein in den Cinema Siciliano-Modus für eine Vintage-Film-Ästhetik, übernimm das Steuer mit First-Person-Fahren und überreize deine Grenzen im Classic-Schwierigkeitsgrad. Schalte neue Autos, stilvolle Outfits, legendäre Waffen und spielverändernde Charme frei, die deine Spielweise neu definieren."

Free Ride erscheint heute tatsächlich und, wie erwähnt, kostet es nichts. Schauen Sie sich den untenstehenden Trailer an, um einen kurzen Überblick über alle neuen Funktionen zu erhalten, die auf Sie warten.