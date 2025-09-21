Mafia: The Old Country Bekommst du schon eine Fortsetzung?

HQ

The Old Country ist noch nicht einmal zwei Monate alt, aber das scheint Hangar 13 nicht davon abzuhalten, bereits mit Hochdruck an seinem Nachfolger zu arbeiten - wenn man dem neuesten Hype Glauben schenken darf. Während eines Livestreams verriet Carina Conti, die Synchronsprecherin hinter Isabella Torris in The Old Country, dass ein neuer Mafia-Titel bereits grünes Licht erhalten hat. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben, so dass die große Frage offen bleibt, ob es sich um eine direkte Fortsetzung handelt oder ob die nächste Mafia in eine völlig andere Zeitspanne eintauchen wird.

Wie viele wissen, wurde The Old Country zu einer der profitabelsten Veröffentlichungen im August, ein dringend benötigter Erfolg für die Entwickler. Diese Leistung spielte zweifellos eine Rolle bei der Entscheidungsfindung hinter der Fortsetzung der Franchise. Unabhängig davon, welche Richtung Hangar 13 für die nächste Mafia einschlägt, ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht für die Fans.

Welche Ära erhoffst du dir, dass die nächste Mafia erkunden wird?