Alex Saab, der kolumbianisch-venezolanische Geschäftsmann, der lange Zeit als Nicolás Maduros finanzieller Frontmann gilt, soll Berichten zufolge in Caracas während einer gemeinsamen Operation zwischen dem venezolanischen Geheimdienst und dem FBI festgenommen worden sein. Laut Geheimdienstquellen (über The Guardian) wurde Saab über Nacht in einer Luxusresidenz in der Hauptstadt festgenommen, wo auch der milliardenschwere Medienmogul Raúl Gorrín, Eigentümer von Globovisión, angeblich festgenommen wurde. Obwohl die venezolanische Regierung die Operation nicht offiziell bestätigt hat, sagte ein US-Beamter, die Festnahme von Saab sei auf eine Zusammenarbeit zwischen Washington und Caracas zurückzuführen und eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten könne innerhalb weniger Tage erfolgen.

Saabs Anwalt hat die Berichte als "Fake News" zurückgewiesen und darauf bestanden, dass sein Mandant weiterhin frei sei, während Vertreter von Gorrín ebenfalls eine Festnahme bestritten. Regionale Geheimdienstquellen behaupten jedoch, Saab werde in Sebins Gefangenenlager festgehalten, was eine dramatische Wende für einen Mann markiert, der einst im Zentrum der chavismoischen Finanzmaschinerie stand. Saab wurde 2019 in den USA wegen eines angeblichen Korruptions- und Geldwäschesystems in Höhe von 350 Millionen Dollar angeklagt, 2021 ausgeliefert und später 2023 bei einem Gefangenenaustausch freigelassen, bevor er nach Venezuela zurückkehrte und kurzzeitig als Minister diente.

Die gemeldete Festnahme erfolgt vor dem Hintergrund heftiger politischer Umwälzungen nach Maduros Sturz, wobei Interimsführer Delcy Rodríguez wichtige Persönlichkeiten aus dem ehemaligen Regime säubert. Während bereits mehrere hochrangige Beamte abgesetzt wurden, bleiben mächtige Persönlichkeiten wie Innenminister Diosdado Cabello im Amt, was die fragile und volatile Natur des Übergangs Venezuelas unterstreicht. Wenn bestätigt, würde Saabs Festnahme eine deutliche Eskalation signalisieren und eine klare Warnung sein, dass selbst die am besten geschützten Figuren des alten Ordens möglicherweise nicht mehr unantastbar sind...