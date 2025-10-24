Maduro spricht Englisch, um Trump eine Botschaft zu senden: "Kein verrückter Krieg, bitte"

HQ

Maduro hat erneut ins Englische gewechselt, um eine direkte Botschaft an den ehemaligen Trump zu senden: "Kein verrückter Krieg, bitte." Die Bemerkung fiel am Donnerstag während einer regierungsfreundlichen Gewerkschaftsveranstaltung in Caracas, während die Spannungen zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten weiter eskalieren.

Maduro beschuldigte Washington, durch die jüngsten US-Operationen in der Karibik, die Caracas als Teil einer breiteren Kampagne für einen Regimewechsel und die Kontrolle über das venezolanische Öl interpretiert, "Invasionsdrohungen" zu inszenieren.

"Venezuela will Frieden", erklärte er, bevor er auf Englisch wiederholte: "Ja Frieden, ja Frieden, für immer, Frieden für immer. Kein verrückter Krieg." Der venezolanische Staatschef scherzte sogar über sein eigenes Englisch und nannte es "Tarzan-Sprache".

Während die Beziehungen zwischen Caracas und Washington nach wie vor abgebrochen sind, hat Maduro wiederholt Interesse an einer Wiederaufnahme des Dialogs trotz harter Wirtschaftssanktionen bekundet. Die Botschaft vom Donnerstag fügt sich in diese Doppelstrategie ein: Trotz gemischt mit einem Aufruf zum Frieden.

Mit seinem "No crazy war, please" versucht Maduro, sich als Verteidiger des Friedens zu präsentieren, auch wenn das Land militärisch immer selbstbewusster auftritt. Vorerst bleibt abzuwarten, ob dieses jüngste Plädoyer die Spannungen abbauen oder der anhaltenden Pattsituation eine weitere Ebene hinzufügen wird.