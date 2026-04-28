Spielplan der Madrid Open für Dienstag: ATP-Achtelfinale, WTA-Viertelfinale
Jannik Sinner, Casper Ruud, Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka und Rafael Jódar spielen am Dienstag.
Wir befinden uns in der letzten Woche der Madrid Open und nähern uns den letzten Runden: Heute, Dienstag, den 28. April, werden wir die ersten Halbfinalistinnen des Frauenturniers und die letzten acht des Herrenturniers kennen, mit einem actiongeladenen Spielplan mit zwei Viertelfinals des Frauenturniers und allen Achtelfinalspielen des Herrenwettbewerbs.
WTA-Viertelfinale:
- Leylah Fernandez (24) gegen Mirra Andreeva (9): 13:00 CEST, 12:00 BST
- Aryna Sabalenka (1) gegen Hailey Baptiste (30): 20:00 MESZ, 19:00 BST
ATP Achtelfinale:
- Tomás Martín Etcheverry (25) gegen Arthur Fils (21): 11:00 MES, 10:00 BST
- Jannik Sinner (1) gegen Cameron Norrie (19): 11:00 CEST, 10:00 BST
- Jiri Lehecka (11) gegen Lorenzo Musetti (6): 12:10 MESZ, 11:10 BST
- Stefanos Tsitsipas gegen Casper Ruud (12): 13:20 MESZ, 12:20 BST
- Vit Kopriva gegen Rafa Jódar: 16:00 MESZ, 15:00 BST
- Francisco Cerúndolo (16) gegen Alexander Blockx: 19:00 MESZ, 18:00 BST
- Daniil Medvedev (7) gegen Flavio Cobolli (10): 20:10 CEST, 19:10 MESZ
- Jakub Mensik (23) gegen Alexander Zverev (2): 21:10 MESZ, 20:10 MESZ