Macron wird am Mittwoch die G7-Führer anführen, die zur Iran-Krise und zu den Energiepreisen aufrufen

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Mittwoch ein Gespräch mit den G7-Staats- und Regierungschefs veranstalten, um die anhaltende Iran-Krise und die explodierenden Energiekosten anzusprechen, teilte sein Büro mit. Die Diskussion findet vor dem Hintergrund eines starken Anstieg der Ölpreise statt, ausgelöst durch die US-israelische Militäraktion im Iran, die die globalen Märkte verunsichert hat.

Die Energieminister der G7 haben kürzlich keine strategischen Ölreserven freigesetzt und stattdessen die Internationale Energieagentur gebeten, die Lage vor weiteren Maßnahmen zu bewerten. Die Leitölpreise stiegen auf nahe Vierjahreshochs, bevor sie um 11 % fielen, nachdem US-Präsident Donald Trump ein mögliches Ende des Konflikts vorhergesagt hatte.

US-Beamte prüfen außerdem Maßnahmen, um den Ölfluss durch die Straße von Hormus aufrechtzuerhalten, darunter Marineeskorten für kommerzielle Tanker und Versicherungsgarantien. An den Gesprächen werden Führungspersönlichkeiten der G7-Länder teilnehmen: den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Italien, Großbritannien, Deutschland und Frankreich, das derzeit den G7-Vorsitz innehat.