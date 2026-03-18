Macron und Merz diskutieren über ein problematisches 100-Milliarden-Euro-Jägerprojekt

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Emmanuel Macron und Friedrich Merz werden laut Quellen über die Zukunft des europäischen Flaggschiff-Kampfjetprogramms FCAS sprechen, da Spannungen zwischen Industriepartnern das Projekt gefährden.

Die 100-Milliarden-Euro-Initiative, an der Frankreich, Deutschland und Spanien beteiligt sind, wurde von einem Streit zwischen Dassault Aviation und Airbus über die Kontrolle wichtiger Elemente des Systems betroffen.

Das Programm zielt darauf ab, bis 2040 Kampfflugzeuge und Kampfdrohnen der nächsten Generation zu entwickeln, doch wachsende Reibungen zwischen Unternehmen haben Zweifel an ihrer Tragfähigkeit aufkommen lassen. Ein Zusammenbruch könnte Europas Rüstungsindustrie umgestalten und die Länder zwingen, alternative Partnerschaften zu suchen.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...