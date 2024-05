Machen Sie sich mit der Geschichte von Senua's Saga: Hellblade II vertraut

HQ

Es sind nur noch fünf Tage bis zur Veröffentlichung von Senua's Saga: Hellblade II, der Senuas Geschichte fortsetzt, die sie als Ausgestoßene begann, aber zur Kriegerin wurde - obwohl sie an psychischen Störungen litt.

Das ist natürlich eine faszinierende Geschichte, aber Hellblade: Senua's Sacrifice wurde vor sieben Jahren veröffentlicht, so dass wir davon ausgehen können, dass sich nicht jeder daran erinnert, was im ersten Spiel passiert ist - und einige haben es nicht einmal gespielt (was Sie jedoch unbedingt tun sollten). Und hier kommt dieses Video unten ins Spiel.

Ninja Theory hat Hellblade: The Story So Far veröffentlicht, ein Video, das uns hervorragend über Senua und ihre Welt auf den neuesten Stand bringt. Es ist wirklich gut gemacht und wenn du vorhast, Senua's Saga: Hellblade II zu spielen, solltest du es dir ansehen, ob du das Original gespielt hast oder nicht, um das Beste aus dem zweiten Abenteuer herauszuholen.