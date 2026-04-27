Mach dich bereit, Star Wars in PowerWash Simulator 2 mit Hochdruck zu reinigen

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Offensichtlich will niemand einen schmutzigen Astromech, eine schmutzige Ewok-Hütte oder einen staubigen X-Wing, also ist es eine großartige Nachricht, dass wir das bald mit einem Hochdruckreiniger beheben können. FuturLab ist eine Partnerschaft mit Star Wars eingegangen, und dank dieser Zusammenarbeit können wir uns auf das Star Wars Pack in diesem Sommer freuen. In der wunderbar formulierten Pressemitteilung lesen wir:

"Star Wars: Das Imperium schlägt zurück und Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt während der Ereignisse von Star Wars: Eine neue Hoffnung, übernimmt die Rolle von P0-W2, einem Reinigungsdroiden der Klasse Fünf. Ein durchschnittlicher Auftrag entwickelt sich schnell dazu, dass man besetzt wird, um die Drecksarbeit des Imperiums zu erledigen, bevor er den Weg für die Rebellenallianz freimacht. Aufstände basieren auf Hoffnung und Seife."

Die Erweiterung wird sechs Missionen enthalten, von denen drei bereits enthüllt wurden. Damit konnten wir Lars' Homestead (die Feuchtigkeitsfarm auf Tatooine), einen ikonischen X-Wing und die unheilvolle Super Star Destroyer Bridge mit Hochdruck reinigen.

Wir haben noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber es erscheint diesen Sommer für £7,99/€9,99 auf PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X. Schaut euch unten den ersten Trailer und einige Screenshots an.