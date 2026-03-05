Apple bringt ein neues, erschwingliches MacBook namens Neo auf den Markt

HQ

Für den Preis von nur 700 Euro – und mit Studentenrabatten noch weniger – bekommst du ein brandneues MacBook.

Angetrieben vom 6-Kern-A18 Pro-Chip hat Apple ein äußerst kostengünstiges neues MacBook auf den Markt gebracht, aber vier großartige Farben, ein 13" 4K-Display und 16 Stunden Akkulaufzeit gewählt. Es gibt zwei Versionen, eine mit 256 GB Speicher für 699 Euro und eine 512 GB für 799 Euro. Ansonsten sind die beiden Versionen identisch mit 8 GB Speicher, einem 500 Nits und einem IPS-Bildschirm mit 2408x1506 Pixeln, zwei USB-C-Anschlüssen und einem Buchsenanschluss. Einer der USB-C-Anschlüsse kann für DisplayPort 1.4 verwendet werden.

Obwohl er kein Wifi7 hat, wahrscheinlich wegen eines älteren Chipsatzes, verfügt er über Bluetooth 6 und eine 1080p-Webcam und wiegt 1,23 kg.

