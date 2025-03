M23-Rebellen entführen mindestens 130 Krankenhauspatienten

HQ

In einer neuen Eskalation des Konflikts im Ostkongo stürmten M23-Rebellen zwei Krankenhäuser in Goma und entführten mehr als 130 kranke und verwundete Männer, die im Verdacht stehen, mit den Regierungstruppen in Verbindung zu stehen (via Reuters).

Die Vereinten Nationen, die die Angriffe bestätigten, bezeichneten die Tat als brutale Taktik in der anhaltenden Offensive der Rebellen, bei der sie wichtige Städte einnehmen und Zugang zu wertvollen Bodenschätzen erhalten haben.

Der Konflikt, der tief in den Folgen des Völkermords in Ruanda von 1994 verwurzelt ist, hat den Vorwurf genährt, Ruanda unterstütze die Gruppe, eine Anschuldigung, die es vehement bestreitet und stattdessen argumentiert, dass es sich gegen feindliche Milizen verteidigt.

Mit Tausenden von Toten in diesem Jahr und Hunderttausenden von Vertriebenen haben die internationalen Bemühungen zur Eindämmung der Gewalt die Dynamik der Rebellen nicht gebremst, so dass die Region am Rande einer noch tieferen Krise steht.