M23-Rebellen drohen mit der Einnahme von Bukavu und schüren damit Befürchtungen vor einer Eskalation des Konflikts

Die Rebellengruppe M23, die bereits Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingenommen hat, droht nun mit einem Vormarsch auf die Provinzhauptstadt Bukavu in Süd-Kivu. Die Gruppe, die von Ruanda unterstützt wird, behauptete kürzlich in einem Beitrag auf X (von Lawrence Kanyuka, einem Sprecher einer Rebellenallianz, zu der auch die M23 gehört), dass sich die Situation in der Region verschlechtert, und verwies auf anhaltende Morde und Plünderungen.

Obwohl die Rebellen zuvor einen Waffenstillstand erklärt hatten, setzen sie den schweren Beschuss entlang der Frontlinien fort, was die Befürchtung eines größeren Krieges aufkommen lässt. Die kongolesische Regierung hat sich jedoch geweigert, direkt mit der M23 in Kontakt zu treten, und darauf bestanden, dass bei allen Gesprächen auch andere bewaffnete Gruppen in einen umfassenderen Friedensprozess einbezogen werden müssen, der vom ostafrikanischen Regionalblock angeführt wird.

Diese Unsicherheit, gepaart mit der Präsenz burundischer und ruandischer Truppen, hat Befürchtungen vor weiterer Instabilität und Gebietsverlusten für die kongolesische Regierung geweckt. Im Moment bleibt abzuwarten, ob Bukavu unter die Kontrolle der Rebellen fallen wird oder ob regionale Verhandlungen einen Anschein von Frieden wiederherstellen können.