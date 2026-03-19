Luke Littler schafft ein beeindruckendes Comeback: von 5-0 auf 6-5 in der Premier League Darts in Dublin

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Luke Littler zeigte eines der größten Comebacks im Darts der Premier League in Dublin. Der 19-jährige Weltmeister verlor einen 0:5-Rückstand und gewann die siebte Nacht des Premier League Darts, das in Dublin stattfand, und besiegte den Waliser Gerwyn Price, der letztes Jahr in Dublin gewonnen hatte.

Littler hatte Michael van Gerwen bereits im Halbfinale mit 6:5 besiegt, während Price im anderen Halbfinale Luke Humphries mit 6:1 besiegte.

Die Premier League Darts 2026 begann im Februar und dauert bis zum 21. Mai. Jonny Clayton führt die Tabelle mit 19 Punkten an, gefolgt von Luke Littler (16 Punkte), Price (12 Punkte) und Luke Humphries (11 Punkte), und überholen Gian van Veen, der vor diesem Abend Vierter wurde.

Die besten vier Spieler (von den acht, die teilnehmen) kommen in die Play-offs. Luke Humphries gewann 2025, und Littler gewann die Ausgabe 2024, als er erst 17 Jahre alt war und die Welt des Darts mit seinem Können schockierte, das bis heute unerreicht ist.