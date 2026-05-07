Luka Doncic könnte die Play-offs komplett verpassen, wenn die Lakers gegen Thunder verlieren

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Die Los Angeles Lakers haben einen riesigen Berg vor sich, wenn sie ins NBA-Conference-Finale kommen wollen. Derzeit spielen sie in den Halbfinals der Conference gegen die amtierenden NBA-Champions Oklahoma City Thunder, die in der Best-of-Seven-Serie mit 0:1 zurückliegen, und spielen heute Abend (bereits Freitag um 15:30 Uhr MESZ, 14:30 Uhr BST). In der Zwischenzeit beobachtet Luka Doncic die Spiele von der Bank, da er noch nicht spielfähig ist.

Im besten Fall würde der Slowene rechtzeitig zum vierten Spiel der Conference-Halbfinals (am 12. Mai) eintreffen, doch das erscheint auch zu optimistisch. Doncic erlitt am 2. April eine Oberschenkelzerrung, und laut Sportarzt Jesse Morse (via Basket News) hat Doncic noch mindestens 1-2 Wochen zur Genesung, was fast sicher bedeutet, dass er erst in einem möglichen Conference-Finale fit sein wird. Wenn Thunder die Lakers besiegt (was ebenfalls wahrscheinlich klingt), würde das das Saisonende für Doncic bedeuten.

Doncic kehrte nach einigen Tagen in Madrid nach Los Angeles zurück, wo er Injektionen mit plättchenreichem Plasma (PRP) erhielt – eine Behandlung zur Beschleunigung der Genesung, die in den USA mit Genehmigung der Ärzte seines Teams nicht erlaubt ist. Er sagt, dass er sich jeden Tag besser fühlt und wieder laufen kann, aber "Es ist sehr frustrierend. Wenn ich sehe, was meine Teamkollegen machen, bin ich sehr stolz auf sie. Aber es war sehr schwer, es einfach zu sehen und ihnen beim Spielen zuzusehen."