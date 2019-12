Luigi's Mansion 3: Datum, Preis und Inhalt des Multiplayer-DLCs

Mario muss nicht immer an vorderster Front eines Nintendo-Spiels stehen, damit viele Menschen Spaß damit haben können. Luigi ist als Held in Luigi's Mansion 3 ein mehr als würdiger Vertreter, wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt. Das gespenstische Abenteuer überrascht mit einer enormen Qualität und Vielseitigkeit, deshalb wird der Titel im kommenden Jahr auch mit einem zweiteiligen DLC erweitert.

Das Multiplayer-Erweiterungspaket kostet 10 Euro und wird am 30. April bereitstehen. Auf diesem Wege gelangen drei neue Minispiele, weitere Kostüme für Luigi und ein Modus namens "Park of Commotions" in das Spiel. In Tower of Horror dürfen sich Spieler auf weitere Themengeister gefasst machen, die eure kooperativen Fähigkeiten auf die Probe stellen werden. Außerdem erwartet Käufer eine neue Type-P-Taschenlampe als Geschenk, die man im Story-Modus verwenden darf. Am 31. Juli 2020 wird der zweite Teil des Multiplayer-Pakets bereitstehen und eine vergleichbare Menge an Inhalten bieten.

Informationen zu diesem DLC könnt ihr ab sofort im Hauptmenü des Spiels (nachdem die Version 1.2.0 installiert wurde) selbst nachschlagen. Das neue Update hat darüber hinaus sieben konkrete Probleme im Story-Modus behoben und allgemeine Stabilitätsverbesserungen hinzugefügt.