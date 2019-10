Bei dieser niedlichen Präsentation muss man aufpassen, nicht heimgesucht zu werden.

Mario-Spiele sind großartig. Der Held mit dem roten Hut und dem Schnurrbärtchen hat uns bereits einige wunderbare Abenteuer beschert, doch manchmal möchte man einfach etwas anderes ausprobieren. Da es schon fast Halloween ist, führt uns Nintendo in eine gruselige Villa, in der die Helden des Pilzkönigreichs von fiesen Geistern heimgesucht werden.

Ausganspunkt ist eine mysteriöse Einladung: Luigi, Mario, Prinzessin Peach und drei Toads werden in diesem Spiel zu einem Luxusurlaub im herrlichen "The Last Resort"-Hotel eingeladen, nur um herauszufinden, dass sie von King Boo und seinem neuen Komplizen, dem Hotelbesitzer Hellen Gravely, hineingelegt wurden. Nur knapp entgeht Luigi der Falle von König Boo und muss sich anschließend mit dem verbesserten Poltergust als Geisterjäger durch das alptraumhafte Herrenhaus bewegen. Mit der Hilfe von Professor I. Gidd, dem treuen Geisterhund Polterpup und dem neu eingeführten Fluigi muss der grüne Mario den Tag und seien Freunde und die ganze Welt retten. Allerdings müssen wir dazu in 17 einzigartig gestalteten Hoteletagen Aufzugknöpfe finden, um das verwunschene Hotel zu erklimmen.

All das mag sich im ersten Moment ein wenig entmutigend anhören, doch wir tasten uns langsam voran: Luigi's Mansion 3 ist im Kern sehr einfach gestaltet. Der Titelheld kann sich eigentlich nur selbst bewegen, Türen öffnen und mit der Taschenlampe leuchten. Für alles andere benötigen wir den Poltergust. Damit saugen, blasen und ziehen wir uns durch die Spielwelt, ab und zu wird mal ein eingesaugtes Objekt weggeschossen. Unser glitschiger Begleiter Fluigi kommt ebenfalls hinzu, der steuert sich aber identisch (hat jedoch einige Eigenheiten). Die Bewegungssteuerung der Joy-Cons hilft beim Zielen mit dem Geisterstaubsauger, insgesamt ist es aber ein überschaubares Kontrollschema.

You watching Werben

Der grüne Mario erhält erneut Gelegenheit, seinen Bruder in den Schatten zu stellen.

Die Kämpfe in Luigi's Mansion 3 sind ebenso einfach: Wenn wir einem Geist begegnen müssen wir ihn zunächst mit dem Blitzlicht betäuben, dann schnell zu ihm rennen und ihn aufsaugen. Der Halunke wehrt sich natürlich, weshalb wir ihn, wie beim Angeln, erschöpfen müssen, indem wir die Saugkraft in die entgegengesetzte Richtung lenken, in die der Geist zerrt. Nachdem man das Tauziehen gewonnen hat, können wir den Geist herumschwingen und ihn auf den Boden klatschen, um seine Gesundheitsleiste zu reduzieren, bis er schließlich im Poltergust verschwindet.

Die Vielfalt der Geister, auf die wir im Spiel treffen, ist wirklich beachtlich. Die Gespenster erscheinen in vielen Formen und Farben und das gilt auch für die seltenen Bosse. Nicht alle Geister lassen sich nach dem oben beschriebenen Schema besiegen, da viele Varianten einen Schutzmechanismus haben, den wir zuvor ausschalten müssen, um angreifen zu können. Außerdem verfügen unsere Gegner über unterschiedliche Attacken und Gesundheitsbalken, was die Art und Weise verändert, wie wir uns jedem Kampf nähern. Wer geschickt genug ist, blitzt mehrere Geister gleichzeitig und versucht sie parallel aufzusaugen. Wenn wir sie dann herumwirbeln, können wir andere Geister treffen, verwunden oder betäuben. Diese Begegnungen dürfen sich auch nach der x-ten Wiederholung nicht langweilig anfühlen und das ist Next Level ganz gut gelungen.

Wir würden die Geisterjagd nicht unbedingt als verzeihend bezeichnen, Luigi hat nämlich nur maximal 99 Lebenspunkte. Ein Treffer der Geister fügt ihm zehn bis 20 Schaden zu, weshalb wir uns konzentrieren müssen, wenn wir das Hotel in einem Stück verlassen möchten. Es gibt viele Gelegenheiten, um zwischen den Kampfsequenzen an Gesundheit zu gelangen, aber das ist weitgehend begrenzt. Wer nicht aufpasst, der wird manche Abschnitte deshalb häufig neustarten müssen - vor allem wenn die Bosse ins Spiel kommen. Jede Etage des Hotels verfügt über einen einzigartigen Gespensterboss, der das jeweilige Thema der aktuellen Etage untermauert. Die vielen Lebenspunkte und eine Reihe neuer Mechaniken, die wir zuerst durchblicken müssen, machen diese Feinde zu erschreckenden Widersachern. Jeder dieser Gegner verlangt uns Kreativität und Kontrolle ab, wenn wir erfolgreich sein wollen.

You watching Werben

Fluigi ist eine nette Neuerung, die auf Wunsch hin von einem zweiten Spieler übernommen werden kann.

Der Poltergust kann nicht nur Geister ausschalten, sondern auch neue Bereiche freischalten und bestimmte Objekte in der Umgebung manipulieren. Zum Beispiel wird es im Spielverlauf mehrmals vorkommen, dass wir eine verborgene Tür mit dem Dunkellicht aufdecken müssen, mit angesaugten Objekten einen Durchgang freilegen oder einen Hebelmechanismus mit dem Sog betätigen müssen. Manchmal müssen wir einen Saugnapf an der Oberfläche anbringen, um Luigi am Seil ziehen zu lassen und die Hebelwirkung zu nutzen. Luigi's Mansion 3 verlangt von uns regelmäßig, über den Tellerrand hinaus zu denken, da eine vermeintliche Sackgasse nur selten das Ende eines Weges ist.

In jeder Etage haben sich sechs einzigartige Edelsteine versteckt, für die wir buchstäblich jede Ecke und jeden Winkel der Karte überprüfen müssen. Darüber hinaus können wir Boos jagen, die um das Hotel herum versteckt sind und die viel härter sind, als ihre normalen Varianten. Das mit dem Poltergust gesammelte Geld dürfen wir in einem Geschäft für Juwelensucher und Goldene Knochen ausgeben (die verschaffen uns ein zusätzliches Leben, falls wir im Kampf fallen).

Bevor wir in die anderen Spielmodi wechseln, wollten wir noch kurz über Fluigi sprechen. Luigis neuester Verbündetet ist eine grüne, naturgetreue Nachbildung von Luigi, die uns bei vielen Aufgaben im gesamten Hotel behilflich sein kann. Im Gegensatz zu unserem Protagonisten kann Fluigi als Teil des Poltergust-G-00-Modells nach Belieben beschworen und zurückgezogen werden, allerdings hat er nur 25 Leben und hält somit nicht sonderlich viel aus, bevor er in sich zerfällt. Da er allerdings aus Glibber besteht, kann er sich durch Gitter und Röhren quetschen und wird von Stacheln nicht verletzt. Wir können ihn auch als Attrappe beschwören, um Geister zu beschäftigen. Der Poltergeist benötigt jedoch immer eine Sekunde, um Fluigi wieder einzusaugen und neu heraufzubeschwören.

You watching Werben

Die Mehrspieler-Sause besteht aus großen Plänen und jeder Menge Chaos.

Neben dem brillanten Story-Modus verfügt Luigi's Mansion 3 über einige weitere Spielmodi, mit denen wir herumspielen dürfen. Zuallererst ist da ScreamPark, das ist im Wesentlichen eine Miniaturversion von Mario Party mit drei unterhaltsamen Minispielen, die von bis zu acht Spielern ausgefochten werden. Wir dürfen uns beispielsweise an der Münzjagd beteiligen oder in der Geisterjagd möglichst viele Gespenster einzusaugen. Die letzte Variante heißt Cannon Barrage und lässt uns mit Kanonen auf bewegliche Ziele schießen. Obwohl diese Modi ganz lustig sind, bedeutet die begrenzte Auswahl auch, dass man am Ende wahrscheinlich nicht viel Zeit damit verbringt.

Der zweite Multiplayer-Modus heißt ScreamScaper und ist ein lokaler und Online-Modus, der vier Spieler zurück in das Last-Resort-Hotel bringt. Ziel ist es, so schnell wie möglich oder innerhalb der vorgegebenen Zeit durch fünf oder zehn Stockwerke zu gelangen. Verschiedenfarbige Luigis müssen zusammenarbeiten, um Geister einzufangen, Krähen zu besiegen, Türen gleichzeitig zu entriegeln und sich auf diesem Weg neue Bereiche zu erschließen. Darüber hinaus ist jede Etage mit Fallen beladen, die den ahnungslosen Luigi aufhalten. Um möglichst schnell aus dem Labyrinth zu entkommen, müssen sich die Spieler deshalb absprechen.

An der Spitze eines jeden ScareScrapers steht ein Bosskampf, den man nur als Einheit besiegen kann. In den meisten Fällen geht es darum, den jeweiligen Angriffen auszuweichen, bis der Boss Schaden nimmt. Dann muss das Team zusammenarbeiten, um die Gesundheitsleiste des Bosses zu senken. Da diese Gegner für mehrere Personen konzipiert wurden, werden die Spieler schnell ohnmächtig, falls sie getroffen werden. Dann müssen sie von ihren Kollegen wiederbelebt werden, was ein bisschen dauert. Das vollständige ScareScraper-Erlebnis macht tatsächlich viel Spaß, zumal wir unserem Team mit den Pfeiltasten Anweisungen und Hinweise geben dürfen. Nachdem man das Hauptspiel abgeschlossen hat, lohnt sich dieser Ausflug allemal.

You watching Werben

Unser Titelheld ist zwar ein Angsthase, doch er gibt niemals auf und rettet seine Freunde.

Zusammenfassend ist Luigi's Mansion 3 eine großartige Fortsetzung von Luigi's Mansion 2, die die besten Features der Geisterjagd enthält und mit interessanten, unterhaltsamen Mechaniken aufwartet. Die Handlung ist charmant und fühlt sich aufgrund der unterschiedlich gestalteten Etagen und der Vielfalt an Geister immer frisch an. Und dann gibt es ja auch noch Fluigi und die Party-Modi ScarePark und ScareScraper, die den Titel um eine weitere Dimension bereichern. Es gibt eben nur sehr wenige Fälle, in denen die Spiele der Super-Mario-Reihe enttäuschen und Luigi's Mansion 3 beweist das.