Lucid enthüllt elektrische SUVs von Cosmos und Earth, die gegen Tesla Model Y antreten sollen

Lucid hat offiziell zwei neue Elektro-SUVs namens Lucid Cosmos und Lucid Earth vorgestellt, die den Vorstoß des Unternehmens in den erschwinglicheren EV-Markt nach der Einführung des Air vor einigen Jahren anführen werden.

Die beiden Modelle wurden während einer Investorenpräsentation von Lucid Motors vorgestellt, bei der das Unternehmen Pläne für eine neue mittelgroße Fahrzeugplattform vorstellte, die mit großvolumigen EV-Crossovern wie dem Tesla Model Y konkurrieren soll.

Beide SUVs werden die gleiche Grundarchitektur teilen und den neuen elektrischen Antriebsstrang von Lucid Atlas verwenden. Laut dem Unternehmen ist das neue Motorsystem etwa 23 % leichter und verwendet 30 % weniger Teile, was die Produktionskosten senkt und gleichzeitig die Effizienz verbessert.

Lucid zielt außerdem auf beeindruckende Reichweitenwerte ab. Frühe Schätzungen gehen davon aus, dass der Cosmos etwa 480 Kilometer Reichweite mit einer Batterie von nur 69 kWh liefern könnte, unter anderem dank eines hochaerodynamischen Designs.

Die neuen Modelle werden mit einer 800-Volt-Elektroarchitektur betrieben, was schnelleres Laden und fortschrittliche Leistungsfunktionen ermöglicht.

Am wichtigsten ist, dass Lucid sagt, dass die Preise für Fahrzeuge auf der neuen Plattform unter 50.000 US-Dollar beginnen werden, was sie deutlich zugänglicher macht als die aktuelle Produktpalette des Unternehmens.

Die Produktion der neuen SUVs soll etwa 2026 beginnen.