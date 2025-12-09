Lost Records: Bloom & Rage teasert Ankündigung nach The Game Awards

HQ

Die Game Awards 2025 stehen kurz bevor, und es gibt schon viele Teaser. Da ist Geoff Keighleys kryptisches Tor zur Hölle, über das er ständig postet, Lego Batman, Tomb Raider und mehr. Nun sieht es so aus, als könnten wir kurz nach den Preisverleihungen ein weiteres Spiel sehen.

Der offizielle Lost Records: Bloom & Rage Twitter/X-Account hat gepostet, dass wir uns "entsprechend kleiden" sollten und dass es uns am 12. Dezember sehen wird. Obwohl The Game Awards technisch gesehen in den frühen Morgenstunden des 12. für Europäer stattfinden, sind wir uns ziemlich sicher, dass der Bericht klargestellt hätte, dass auf der Veranstaltung etwas enthüllt werden würde, wenn das der Fall gewesen wäre.

Die Fan-Spekulationen laufen unter dem Beitrag wild herum, aber es ist schwer zu sagen, was Lost Records: Bloom & Rage anspielt. Die offensichtlichste Antwort ist Band 3, aber wir müssen bis Freitag warten, um es zu sehen. Hoffentlich bleibt zwischen The Game Awards und dieser Ankündigung Zeit für ein Nickerchen.